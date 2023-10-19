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ФОТО ⟩ Цахкна посетил производящий HIMARS для Эстонии завод в США

BNS
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Фото: Välisministeerium

Глава МИД Маргус Цахкна на этой неделе посетил в Кэмдене, штат Арканзас в США завод Lockheed Martin, где производят ракетные системы HIMARS и для Эстонии.

«Было приятно собственными глазами увидеть инновационные технологии, пользу из которых извлекает и государственная оборона Эстонии, - сказал Цахкна во время посещения завода. - Арканзас войдет в историю в качестве штата, который внес огромный вклад в безопасность Эстонии».

Договор, заключенный в прошлом году Центром государственных оборонных инвестиций (RKIK) и Lockheed Martin, предусматривает покупку Эстонией многоракетных систем HIMARS. Сделка осуществляется при поддержке оборонной помощи США, общая стоимость превышает 200 млн евро.

Цахкна посетил завод Lockheed Martin.
Цахкна посетил завод Lockheed Martin. Фото: Välisministeerium

«Покупка системы дальнего огня HIMARS заполнит существенный пробел в военных возможностях Эстонии, - сказал Цахкна. - Более того, этим тендером Эстония и США делают важный шаг к укреплению трансатлантической безопасности».

В ходе визита в Арканзас Цахкна также встретился с министром торговли штата Хью Макдональдом, главой кабинета губернатора Гретхен Конгер и членами конгресса штата. На встречах обсуждали инновацию в оборонной промышленности, поддержку Украины и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

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