ФОТО ⟩ Цахкна посетил производящий HIMARS для Эстонии завод в США

Глава МИД Маргус Цахкна на этой неделе посетил в Кэмдене, штат Арканзас в США завод Lockheed Martin, где производят ракетные системы HIMARS и для Эстонии.
«Было приятно собственными глазами увидеть инновационные технологии, пользу из которых извлекает и государственная оборона Эстонии, - сказал Цахкна во время посещения завода. - Арканзас войдет в историю в качестве штата, который внес огромный вклад в безопасность Эстонии».
Договор, заключенный в прошлом году Центром государственных оборонных инвестиций (RKIK) и Lockheed Martin, предусматривает покупку Эстонией многоракетных систем HIMARS. Сделка осуществляется при поддержке оборонной помощи США, общая стоимость превышает 200 млн евро.
«Покупка системы дальнего огня HIMARS заполнит существенный пробел в военных возможностях Эстонии, - сказал Цахкна. - Более того, этим тендером Эстония и США делают важный шаг к укреплению трансатлантической безопасности».
В ходе визита в Арканзас Цахкна также встретился с министром торговли штата Хью Макдональдом, главой кабинета губернатора Гретхен Конгер и членами конгресса штата. На встречах обсуждали инновацию в оборонной промышленности, поддержку Украины и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.