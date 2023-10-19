ФОТО ⟩ Цахкна посетил производящий HIMARS для Эстонии завод в США

«Было приятно собственными глазами увидеть инновационные технологии, пользу из которых извлекает и государственная оборона Эстонии, - сказал Цахкна во время посещения завода. - Арканзас войдет в историю в качестве штата, который внес огромный вклад в безопасность Эстонии».

Договор, заключенный в прошлом году Центром государственных оборонных инвестиций (RKIK) и Lockheed Martin, предусматривает покупку Эстонией многоракетных систем HIMARS. Сделка осуществляется при поддержке оборонной помощи США, общая стоимость превышает 200 млн евро.

Цахкна посетил завод Lockheed Martin. Фото: Välisministeerium

«Покупка системы дальнего огня HIMARS заполнит существенный пробел в военных возможностях Эстонии, - сказал Цахкна. - Более того, этим тендером Эстония и США делают важный шаг к укреплению трансатлантической безопасности».