Нотариусы поделились своей статистикой: что происходит на рынке недвижимости

Если в третьем квартале 2022 года нотариусы заверили 61 951 сделку с недвижимостью, то в третьем квартале этого года их было на 19% меньше, или 49 937. Заметнее всего количество сделок сократилось в Вырумаа, на Хийумаа и в Йыгевамаа – на 38%, 29% и 28% соответственно. Наименьшее снижение числа сделок было отмечено в Ида-Вирумаа (1%), Валгамаа (6%), Рапламаa и Вильяндимаа (по 13%).

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, уменьшение количества сделок с недвижимостью во многом связано с ухудшением экономической ситуации.

«Инфляция, достигшая пика во второй половине прошлого года, к настоящему времени значительно снизилась, но общая неопределенность в экономике, продолжающийся рост процентных ставок Европейского центрального банка и высокие цены на строительство замедляют активность рынка недвижимости, – сказала Саар-Йохансон. – Происходящее в экономике заставило насторожиться и банки, и покупателей недвижимости, что, в свою очередь, охладило рынок недвижимости, а также отражается на статистике нотариальных сделок с недвижимостью».

Объем всех официальных действий и услуг нотариусов в годовом сравнении также снизился, но снижение оказалось на пять процентных пунктов меньше, чем в случае сделок с недвижимостью, то есть в целом на 14%. В третьем квартале этого года было выполнено 11 471 дистанционное заверение сделок по видеосвязи, что всего на три процента меньше, чем год назад.