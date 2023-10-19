Работы на теплотрассе повлияют на движение на Пярнуском шоссе

С вечера 20 октября до утра 26 октября в Таллинне в районе Кесклинн на Пярнуском шоссе в районе остановки «Халливанамехе» пройдут строительные работы на теплотрассе, что временно изменит организацию дорожного движения.
Во время работ на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Рекети по будням с 7 до 20 часов в обоих направлениях будет открыто по две полосы движения. По ночам и на выходных половина дороги будет закрыта, но в это время транспортным средствам будет обеспечен доступ в обоих направлениях по одной полосе движения.
Строитель обязуется обеспечить безопасный проход для пешеходов, включая людей с детскими колясками и людей, передвигающихся на инвалидных креслах.
Работы осуществляет предприятие AS Utilitas Tallinn по заказу Elteks Ehitus OÜ.