Работы на теплотрассе повлияют на движение на Пярнуском шоссе

Во время работ на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Рекети по будням с 7 до 20 часов в обоих направлениях будет открыто по две полосы движения. По ночам и на выходных половина дороги будет закрыта, но в это время транспортным средствам будет обеспечен доступ в обоих направлениях по одной полосе движения.