Скандальный депутат Калле Грюнталь не планирует покидать Рийгикогу

Калле Грюнталь, покинувший партию EKRE и исключенный из парламентской фракции в связи с топливным и жилищным скандалами, заявил порталу ERR, что не планирует покидать Рийгикогу.
В четверг Калле Грюнталь заявил ERR, что в настоящее время он не планирует покидать Рийгикогу и не понимает, зачем это делать, если избиратели отдали ему свои голоса.
Когда журналист указал на то, что сам Грюнталь не получил мандата в Рийгикогу, не был избран и находится в парламенте вместо евродепутата Яака Мадисона, он ответил, что зачем ему уходить из Рийгикогу, если Мадисон называет его хамом.
«Я не думаю, что я что-то должен партии. Вопрос сейчас в том, что я ушел, потому что хотел сохранить имидж партии», - сказал Грюнталь, добавив, что в Рийгикогу он по-прежнему будет голосовать в соответствии с принципами EKRE, потому что они близки мировоззренчески.
Вчера председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что, по его мнению, Грюнталь должен покинуть парламент. Грюнталь не захотел комментировать ERR позицию Хельме, но сказал, что лично к нему председатель партии с такой просьбой не обращался.