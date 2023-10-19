Скандальный депутат Калле Грюнталь не планирует покидать Рийгикогу

В четверг Калле Грюнталь заявил ERR, что в настоящее время он не планирует покидать Рийгикогу и не понимает, зачем это делать, если избиратели отдали ему свои голоса.

Когда журналист указал на то, что сам Грюнталь не получил мандата в Рийгикогу, не был избран и находится в парламенте вместо евродепутата Яака Мадисона, он ответил, что зачем ему уходить из Рийгикогу, если Мадисон называет его хамом.

«Я не думаю, что я что-то должен партии. Вопрос сейчас в том, что я ушел, потому что хотел сохранить имидж партии», - сказал Грюнталь, добавив, что в Рийгикогу он по-прежнему будет голосовать в соответствии с принципами EKRE, потому что они близки мировоззренчески.