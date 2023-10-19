Государство увеличит пособия по инвалидности

Пособие для людей трудоспособного возраста с глубокой инвалидностью будет увеличено в два раза по сравнению с нынешним, а пособие для детей с глубокой инвалидностью - на 30 евро.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, в контексте налоговых изменений необходимо учитывать влияние различных повышений налогов на тех людей, которые больше всего страдают от изменений в экономике.

За счет увеличения субсидий государство будет тратить 3,8 миллиона евро в год. Государство направит 1,7 миллиона евро на улучшение доступности вспомогательных средств и сокращение доплаты за вспомогательные средства как для детей, так и для взрослых.

Помимо этого, трудоспособным лицам разрешается подавать заявки на получение вспомогательных средств без определения инвалидности или уровня снижения трудоспособности, чтобы ускорить доступ к необходимым устройствам в определенных ситуациях. Общая стоимость этой меры составляет около 300 000 евро в год.

«В 2021 году 51,7 процента людей с ограниченными возможностями жили в относительной бедности, при этом эта цифра составляла 22,8 процента от всего населения. В 2022 году этот показатель составлял 17,5 процента, тогда как показатель для всего населения составлял лишь 7 процентов», - добавил Рийсало.

В стратегии государственного бюджета также решено ежегодно направлять 6,2 миллиона евро на оказание специальных услуг по уходу, 3 миллиона евро - на дополнительное предоставление детских реабилитационных услуг и 5 миллионов евро - на поддержку лечения детей с редкими заболеваниями.