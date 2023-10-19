ВИДЕО ⟩ «Пижамная вечеринка» в Рийгикогу: на месте были друзья депутатов и даже гипнотизер

В четверг утром почти все эстонские СМИ сообщили, что ночью компанию Райда выгнали из столовой Рийгикогу. В течение нескольких часов лидер фракции «Ээсти 200» Тоомас Уйбо и еще несколько источников дали понять, что другой стороной спора является знакомый Карузе.
«Около полуночи, во время ночного заседания Рийгикогу, произошел инцидент в кафе, где гости членов Рийгикогу своим поведением мешали другим и тем самым нарушили внутренний порядок», - подтвердил руководитель группы охраны Рийгикогу Вальтер Панк.