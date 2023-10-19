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ВИДЕО ⟩ «Пижамная вечеринка» в Рийгикогу: на месте были друзья депутатов и даже гипнотизер

Тарво Мадсен Брита-Мария Алас Мейнхард Пулк
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Здание Рийгикогу.
Здание Рийгикогу. Фото: Konstantin Sednev

Первопричиной ночных приключений Юку-Калле Райда («Ээсти 200»), который заснул в зале Рийгикогу и распивал спиртное, стал знакомый члена Центристской партии Эстер Карузе. Об этом Postimees сообщил лидер фракции «Ээсти 200» Тоомас Уйбо. 

В четверг утром почти все эстонские СМИ сообщили, что ночью компанию Райда выгнали из столовой Рийгикогу. В течение нескольких часов лидер фракции «Ээсти 200» Тоомас Уйбо и еще несколько источников дали понять, что другой стороной спора является знакомый Карузе.

«Около полуночи, во время ночного заседания Рийгикогу, произошел инцидент в кафе, где гости членов Рийгикогу своим поведением мешали другим и тем самым нарушили внутренний порядок», - подтвердил руководитель группы охраны Рийгикогу Вальтер Панк.

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