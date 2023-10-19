Глава МВД: решение о закрытии Коплиской команды является окончательным

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, план сокращения на 2021 год предполагал закрытие только одной команды, а не нескольких. Принимая решение о закрытии Коплиской команды, министр внутренних дел руководствовался прежде всего возможностью предложить спасателям новые рабочие места и избежать закрытия сельских команд.

«Спасают люди, а не пожарные депо, и нашим приоритетом было сохранить опытных спасателей и их рабочие места. Большинство спасателей из Коплиской команды устроились на работу в другие команды Таллинна и Харьюского уезда, и их навыки будут способствовать обеспечению безопасности жителей Таллинна и окрестностей в будущем. Если бы сельская команда была закрыта, мы, к сожалению, не смогли бы предложить этим хорошим людям работу рядом с домом», - сказал министр внутренних дел Ляэнеметс.

Альтернативой закрытию отряда в Копли могло бы стать закрытие отряда в сельской местности, что, по словам министра внутренних дел, было исключено. «Спасательные возможности должны быть гарантированы на всей территории Эстонии. Если для жителей Таллинна закрытие Коплиской команды означало бы, в худшем случае, увеличение времени реагирования на несколько минут, то закрытие команды в сельской местности означало бы увеличение времени реагирования в несколько раз. Это может стать вопросом жизни и смерти не только для местных жителей, но и для всех, кто нуждается в помощи в этом районе», - подчеркнул Ляэнеметс.

Он добавил, что следует помнить и о прошедших в последние недели ураганах и о вкладе сельских спасательных команд в расчистку дорог и ликвидацию последствий урагана. «Мы должны понимать, что сельские команды нужны не только для местного населения, но и для того, чтобы, например, в случае ураганов обеспечить проходимость наших основных дорог», - сказал Ляэнеметс.