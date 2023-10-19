Глава МВД: решение о закрытии Коплиской команды является окончательным

Решение о закрытии Коплиской спасательной команды, которая должна была быть закрыта в 2021 году в связи с сокращениями, окончательное и команда будет закрыта в первые месяцы 2024 года. Для того чтобы охватить зону обслуживания, будут усилены другие таллиннские команды, где также будет предложена работа большому числу спасателей из Копли, заявило Министерство внутренних дел.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, план сокращения на 2021 год предполагал закрытие только одной команды, а не нескольких. Принимая решение о закрытии Коплиской команды, министр внутренних дел руководствовался прежде всего возможностью предложить спасателям новые рабочие места и избежать закрытия сельских команд.
«Спасают люди, а не пожарные депо, и нашим приоритетом было сохранить опытных спасателей и их рабочие места. Большинство спасателей из Коплиской команды устроились на работу в другие команды Таллинна и Харьюского уезда, и их навыки будут способствовать обеспечению безопасности жителей Таллинна и окрестностей в будущем. Если бы сельская команда была закрыта, мы, к сожалению, не смогли бы предложить этим хорошим людям работу рядом с домом», - сказал министр внутренних дел Ляэнеметс.
Альтернативой закрытию отряда в Копли могло бы стать закрытие отряда в сельской местности, что, по словам министра внутренних дел, было исключено. «Спасательные возможности должны быть гарантированы на всей территории Эстонии. Если для жителей Таллинна закрытие Коплиской команды означало бы, в худшем случае, увеличение времени реагирования на несколько минут, то закрытие команды в сельской местности означало бы увеличение времени реагирования в несколько раз. Это может стать вопросом жизни и смерти не только для местных жителей, но и для всех, кто нуждается в помощи в этом районе», - подчеркнул Ляэнеметс.
Он добавил, что следует помнить и о прошедших в последние недели ураганах и о вкладе сельских спасательных команд в расчистку дорог и ликвидацию последствий урагана. «Мы должны понимать, что сельские команды нужны не только для местного населения, но и для того, чтобы, например, в случае ураганов обеспечить проходимость наших основных дорог», - сказал Ляэнеметс.
Спасательный департамент располагает 72 спасательными командами, шесть из которых находятся в Таллине. В 2022 году спасатели добирались до места происшествия в среднем за 9 минут 40 секунд.