Европарламент присудил премию Сахарова иранке Махсе Амини, погибшей после задержания за «неправильное ношение хиджаба»

«16 сентября исполнился год со дня убийства Джины Махсы Амини в Иране. Европейский парламент с гордостью поддерживает смелых и непоколебимых людей, которые продолжают бороться за равенство, достоинство и свободу в Иране», - заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

Церемония вручения премии состоится 13 декабря 2023 года в Европейском парламенте в Страсбурге.

Джина Махса Амини была 22-летней иранкой курдского происхождения. Она была арестована полицией в Тегеране 13 сентября 2022 года за то, что якобы игнорировала законы о ношении хиджаба. Через три дня она скончалась во время содержания под стражей из-за пыток.

После ее смерти по всей стране прошли волны протестов. По оценке ООН, 14 тысяч человек, включая детей, были арестованы в ходе разгона протестов. Информационное агентство правозащитников HRANA заявило, что по меньшей мере 475 протестующих были убиты. Несколько человек были повешены. Позже власти отчитались о помиловании более 20 тысяч участников протестов.