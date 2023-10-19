Европарламент присудил премию Сахарова иранке Махсе Амини, погибшей после задержания за «неправильное ношение хиджаба», и иранскому движению «Женщина - Жизнь - Свобода». Об этом сообщается на сайте парламента, пишет «Новая газета. Европа».
Европарламент присудил премию Сахарова иранке Махсе Амини, погибшей после задержания за «неправильное ношение хиджаба»
«16 сентября исполнился год со дня убийства Джины Махсы Амини в Иране. Европейский парламент с гордостью поддерживает смелых и непоколебимых людей, которые продолжают бороться за равенство, достоинство и свободу в Иране», - заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.
Церемония вручения премии состоится 13 декабря 2023 года в Европейском парламенте в Страсбурге.
Джина Махса Амини была 22-летней иранкой курдского происхождения. Она была арестована полицией в Тегеране 13 сентября 2022 года за то, что якобы игнорировала законы о ношении хиджаба. Через три дня она скончалась во время содержания под стражей из-за пыток.
После ее смерти по всей стране прошли волны протестов. По оценке ООН, 14 тысяч человек, включая детей, были арестованы в ходе разгона протестов. Информационное агентство правозащитников HRANA заявило, что по меньшей мере 475 протестующих были убиты. Несколько человек были повешены. Позже власти отчитались о помиловании более 20 тысяч участников протестов.
Премия имени Сахарова «За свободу мысли» ежегодно присуждается Европейским парламентом. Она была учреждена в 1988 года для награждения людей и организаций, отстаивающих права и свободы человека. В 2021 году ее лауреатом стал политик Алексей Навальный, а в 2022 году - президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ.