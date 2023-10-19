В субботу в Таллиннском ботаническом саду начинается фестиваль тыквы

«Тыква - это овощ, который одинаково хорошо подходит для супа, салата, варенья, соленого пирога и сладкого торта. Семена тыквы съедобны, а самые искусные даже ферментируют из мякоти вино. Из-за этих превосходных свойств тыква заслуживает большего внимания, и именно поэтому поздняя осень в Таллиннском ботаническом саду посвящена тыкве», – сказала методист Таллиннского ботанического сада и куратор фестиваля тыквы Элико Петсер.

«Приглашаем посетителей приготовить впечатляющие блюда из тыквы и поискать новые вкусы для обеденного стола».

На уроках садовода и мастер-классах вы можете узнать, что такое патиссон, бутылочная тыква, декоративная тыква, люфа или кабачок. По выходным можно принять участие в мастер-классах по поделкам.

Выставочные тыквы выросли и cозрели под присмотром садовников Таллиннского ботанического сада. Пополнение также поступило из Южной Эстонии.

Подробнее о выращивании тыкв вы можете узнать на экскурсиях: 22.10, 28.10 и 29.10 с 13:00 до 14:00 состоится «Урок садовода» под руководством Аве Виснапуу, старшего садовника Таллиннского ботанического сада, которая и выращивала тыквы.

21.10 и 04.11 с 11:30 до 12:30 состоится экскурсия на русском языке, которую проведет Мария Струкова.

Мастер-классы по изготовлению тыквы для детей и взрослых пройдут: 21.10, 22.10, 28.10, 29.10, 04.11 и 05.11 с 12:00 до 15:00 под руководством Пилле Херманн.

По воскресеньям с 13:00 до 15:00 аквагрим для детей, а в субботу, 4 ноября, с 13:00 до 14:30 мастер-класс по фруктовому дизайну.