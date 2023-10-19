Возбуждение уголовного дела в связи с покупкой топлива не потрясло члена Рийгикогу Калле Грюнталя, но когда история со съемной квартирой стала достоянием общественности, скандальный политик вышел из партии, а фракция EKRE заочно вышвырнула его из своих рядов.

Вчера в полдень Грюнталь объявил в социальных сетях: «Я больше не могу оставаться членом EKRE, потому что все, что касается меня, также вредит репутации EKRE. Начиная с прошлой недели я находился под пристальным вниманием средств массовой информации в связи с темой возмещения расходов, связанных с использованием топливной карты. Чтобы удержать внимание на моей персоне, к нему добавлены пикантные описания обстоятельств частной жизни, которые в совокупности служат только одной цели – представить меня в наихудшем свете».

Вчера Äripäev сообщил, что Грюнталь ежегодно с 2021 года регистрирует в декларации своих интересов съемную квартиру по адресу Палдиски-мантеэ, 12–49, однако жилого дома с таким номером нет. На участке, который в прошлом значился по этому адресу, дом был построен в 2014 году, но ему был присвоен уже новый адрес, по улице Суве. Владелец сказал Äripäev, что видел Грюнталя только по телевизору, и отрицал, что сдавал ему квартиру.

Facebook
Comments