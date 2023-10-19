Возбуждение уголовного дела в связи с покупкой топлива не потрясло члена Рийгикогу Калле Грюнталя, но когда история со съемной квартирой стала достоянием общественности, скандальный политик вышел из партии, а фракция EKRE заочно вышвырнула его из своих рядов.

Вчера в полдень Грюнталь объявил в социальных сетях: «Я больше не могу оставаться членом EKRE, потому что все, что касается меня, также вредит репутации EKRE. Начиная с прошлой недели я находился под пристальным вниманием средств массовой информации в связи с темой возмещения расходов, связанных с использованием топливной карты. Чтобы удержать внимание на моей персоне, к нему добавлены пикантные описания обстоятельств частной жизни, которые в совокупности служат только одной цели – представить меня в наихудшем свете».