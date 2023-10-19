БЫВШИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР ⟩ Борьба с коррупцией в Эстонии прекратилась: на скамье подсудимых часто оказываются «свои»

Все три столпа борьбы с коррупцией терпят неудачу - политическая воля практически отсутствует, эффективное законодательство, направленное на борьбу с высокой коррупцией, постепенно превратилось в препятствие этой борьбе, а мотивация у борцов в значительной степени исчезла в результате слабого руководства. Низкий поклон и уважение тем, кто, несмотря ни на что, продолжает противостоять этому явлению, котороеослабляет страну и делает народ бедным.

Политическая воля - не пустой звук

Прежде всего, за этим стоят решения политиков, которые создают правовое пространство для борьбы с коррупцией. О наличии или отсутствии такой воли ясно свидетельствует личное поведение политиков, ответственных за эти решения, их послания и реакция на коррупционные случаи.

Джин-тоник, топливо, крендели и кофе, заказанные у подруг, - это лишь некоторые примеры, связанные с расходами за последние месяцы. Тали, Грюнталь, Солман - разные политики, разные политические партии, но одно и то же ценностное пространство в использовании государственных денег. В то же время это наименьшее проявление опасности коррупции, потому что, прежде всего, речь идет о банальном воровстве, в духе распорядителя, таскающего на мызе мыло и свечи.

По-настоящему опасная коррупция скрыта, а а отсутствие политической воли к борьбе с ней часто маскируется красивыми посланиями, скрытыми процессами, подменой понятий и корпоративизмом.