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Air Baltic до конца года отменяет авиарейсы в Тель-Авив

LETA/BNS
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Самолет airBaltic .
Самолет airBaltic . Фото: Taavi Sepp

С учетом ситуации в Израиле авиакомпания Air Baltic отменила все запланированные авиарейсы между Ригой и Тель-Авивом до 1 января 2024 года, сообщили в авиакомпании.

В компании отметили, что безопасность пассажиров, сотрудников и полетов является приоритетом Air Baltic. Авиакомпания поддерживает тесные контакты с государственными и международными учреждениями и готова при необходимости скорректировать расписание полетов.

Air Baltic призывает всех пассажиров, которых затронуло данное ограничение, обратиться в авиакомпанию, чтобы получить возврат, или связаться с колл-центром по телефону +371 6700 6006.

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