Air Baltic до конца года отменяет авиарейсы в Тель-Авив

С учетом ситуации в Израиле авиакомпания Air Baltic отменила все запланированные авиарейсы между Ригой и Тель-Авивом до 1 января 2024 года, сообщили в авиакомпании.
В компании отметили, что безопасность пассажиров, сотрудников и полетов является приоритетом Air Baltic. Авиакомпания поддерживает тесные контакты с государственными и международными учреждениями и готова при необходимости скорректировать расписание полетов.
Air Baltic призывает всех пассажиров, которых затронуло данное ограничение, обратиться в авиакомпанию, чтобы получить возврат, или связаться с колл-центром по телефону +371 6700 6006.