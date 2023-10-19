Члены городских собраний Южной Эстонии не одобряют проведение гей-парада в рамках «Тарту 2024»

Депутат городского собрания Тарту Сильвер Куузик разослал сегодня пресс-релиз, в котором обращает внимание на то, что культурная программа «Тарту 2024» частично финансируется из бюджетов как Тарту, так и других самоуправлений Южной Эстонии.

«Как представители народа, мы обоснованно ожидаем, что в рамках культурной столицы больше внимания будет уделяться национальной культуре, - добавляет он. - Парад, организованный ЛГБТ+-движением, разделяет общество и не должен быть частью официальной культурной программы. Гей-парад никоим образом не способствует сохранению эстонской нации, языка и культуры на протяжении веков».