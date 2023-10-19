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Члены городских собраний Южной Эстонии не одобряют проведение гей-парада в рамках «Тарту 2024»

Райму Хансон
, журналист
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Гей-парад.
Гей-парад. Фото: lazyllama/Shutterstock

Некоторые деятели городских собраний Южной Эстонии, в основном члены EKRE, призвали в своем обращении организаторов «Тарту 2024» пересмотреть программу культурной столицы Европы. Они считают, что вместо гей-парада в программу должно быть включено больше национальных мероприятий.

Депутат городского собрания Тарту Сильвер Куузик разослал сегодня пресс-релиз, в котором обращает внимание на то, что культурная программа «Тарту 2024» частично финансируется из бюджетов как Тарту, так и других самоуправлений Южной Эстонии.

«Как представители народа, мы обоснованно ожидаем, что в рамках культурной столицы больше внимания будет уделяться национальной культуре, - добавляет он. - Парад, организованный ЛГБТ+-движением, разделяет общество и не должен быть частью официальной культурной программы. Гей-парад никоим образом не способствует сохранению эстонской нации, языка и культуры на протяжении веков».

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