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Вопрос читателя ⟩ Законны ли сокращенные дни в школе и постоянная отмена группы продленного дня?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Школа. Иллюстративное фото.
Школа. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель с вопросом о законности сокращенных дней в школе, особенно в начальных классах, а также о длительности группы продленного дня: занятия заканчиваются раньше, чем заканчивается рабочий день большинства родителей. Что делать в такой ситуации?

По словам родителя одного из учеников Гимназии Лаагна, официально уроки длятся только до 11:40. «Хорошо, если в школе есть группа продленного дня - в нашей школе до 15:00, но только с понедельника по четверг, в пятницу ее нет. Если занятия с 8:00 до 15:00, это только семь часов, что короче рабочего дня для большинства людей», - отметил читатель.

«Кроме того, постоянно отменяется группа продленного дня. На день учителя школа также решила сократить уроки, а в некоторых начальных классах был отменен первый урок, в результате чего родители были вынуждены отвозить детей в 9:00 и забирать в 11:00, что крайне неудобно для работающего человека», - добавил он.

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