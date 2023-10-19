Вопрос читателя ⟩ Законны ли сокращенные дни в школе и постоянная отмена группы продленного дня?

По словам родителя одного из учеников Гимназии Лаагна, официально уроки длятся только до 11:40. «Хорошо, если в школе есть группа продленного дня - в нашей школе до 15:00, но только с понедельника по четверг, в пятницу ее нет. Если занятия с 8:00 до 15:00, это только семь часов, что короче рабочего дня для большинства людей», - отметил читатель.