Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, ранее принятый парламентом. Документ размещен в четверг, 19 октября, на официальном портале правовой информации.

В конце сентября Путин внес законопроект о выходе из конвенции о защите нацменьшинств в Госдуму, 10 октября он был принят в третьем, окончательном чтении нижней палатой, а на следующий день одобрен Советом Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что Комитет министров Совета Европы в сентябре 2022 года существенно ограничил полномочия российского эксперта в комитете, созданном для контроля исполнения странами-участницами обязательств в рамках конвенции.

РФ также лишилась возможности участвовать в выработке решений и отслеживать случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом. Кроме того, в документе отмечалось, что выход из конвенции позволит РФ «избежать дискриминационного отношения» в рамках мониторинга Совета Европы.

РФ подписала Конвенцию о защите национальных меньшинств в 1996 году

Россия подписала Конвенцию о защите национальных меньшинств в феврале 1996 года. Документ запрещает, в частности, ассимиляцию национальных меньшинств вопреки их воле, их дискриминацию, а также предусматривает право нацменьшинств на свободное использование их языка.

После начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Комитет министров Совета Европы приостановил российское представительство в уставных органах Совета. В марте того же года комитет одобрил резолюцию об исключении России из организации, а РФ официально уведомила Генерального секретаря Совета Европы о намерении покинуть организацию.