Ласнамяэ готовится к наступлению холодов

«Судя по откликам жителей, мы вышли на качественно новый уровень уборки улиц, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. - Народная мудрость гласит: готовь сани летом. Подготовку к этому сезону упростило нововведение прошлого года, оно улучшило обмен информации между управой, партнером и жителями».

В августе 2022 года в Ласнамяэ заработала бесплатная линия обратной связи: жители могут сообщать о недостатках в уборке, например, когда они видят неочищенную внутриквартальную дорогу или асфальтированную тропу в парке. Диспетчер работает круглосуточно: +372 600 7978.

При подготовке к этой зиме обслуживающая компания Keskkonnahooldus Eesti OÜ учла опыт прошлого года и скорректировала парк техники в соответствии с особенностями района. Благодаря этому ей будет проще убирать снег даже на узких улицах и в труднодоступных местах.

В этом году управа Ласнамяэ будет раздавать квартирным товариществам больше бесплатной гранитной крошки - пять пакетов вместо трех. Место и время выдачи будут объявлены по мере наступления холодов.

В преддверии зимы управа Ласнамяэ напоминает, что в Таллинне за уборку тротуаров отвечают и собственники домов или придорожных участков. Тротуары должны быть очищены от снега и льда, чтобы не представлять опасности для пешеходов. Перед приходом зимы стоит проверить, заключено ли необходимое соглашение с поставщиком услуг по уходу за тротуарами. Надзором за выполнением этих требований будет заниматься Муниципальная полиция города Таллинна.

«Думаю, что мы сможем и в этом году улучшить качество уборки. Особенно, если будем действовать сознательно и сообща», - считает старейшина управы Ласнамяэ Юлианна Юрченко.