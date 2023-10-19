Институт развития здоровья: зарплата медицинских работников выросла

Средняя зарплата медицинских работников выросла в 2023 году во всех основных профессиональных группах, свидетельствуют данные исследования заработной платы медицинских работников, проведенного Институтом развития здравоохранения (TAI).
Медианная базовая зарплата врачей в марте 2023 года составила 3109 евро, медсестер и акушерок - 1748 евро, сиделок - 1104 евро, увеличившись за год на 9%, 4% и 9% соответственно. С учетом всех бонусов медианная базовая зарплата составила 3780 евро для врачей, 2057 евро для медсестер и акушерок и 1410 евро для работников по уходу, увеличившись за год на 3%, 0,4% и 5% соответственно. Медианный годовой рост замедлился по сравнению с предыдущим годом, причем в большей степени это касается медсестер, акушерок и работников по уходу.
Средняя почасовая брутто-зарплата с учетом регулярных премий составила 22,28 евро для врачей, 11,85 евро для медсестер и акушерок и 7,51 евро для работников по уходу. Средняя почасовая брутто-зарплата врачей увеличилась за год на 9%, медсестер и акушерок - на 7%, а работников по уходу - на 5%. Годовой рост валовой почасовой заработной платы ускорился.
В первом квартале 2023 года средняя почасовая брутто-зарплата в Эстонии составляла 10,68 евро, увеличившись за год на 12%. Валовая почасовая заработная плата врачей, медсестер и акушерок, а также работников сферы ухода росла медленнее, чем в среднем по Эстонии. Средняя почасовая зарплата врачей в 2,1 раза выше средней почасовой зарплаты в Эстонии, а медсестер и акушерок - в 1,1 раза. Эти показатели остаются неизменными на протяжении нескольких лет. В то же время средняя почасовая ставка работников сферы ухода почти на треть ниже, чем в среднем по Эстонии.
Согласно коллективному договору для работников здравоохранения, минимальная почасовая ставка для врачей в марте 2023 года составляла 14,90 евро, а для специалистов - 16,20 евро. Минимальная почасовая ставка для медсестер, акушерок и вспомогательных работников здравоохранения составляет 9,05 евро, для техников скорой помощи - 7,60 евро, для санитарок - 5,70 евро. Минимальная заработная плата врача-резидента такая же, как и врача.
Несмотря на то, что большинство медицинских работников получают заработную плату выше почасовой ставки, установленной коллективным договором, все же есть работники, оплата труда которых, по данным за март, остается ниже минимальной. Это касается 9% врачей (узких специалистов), 17% стоматологов, 3% акушерок и 2% медсестер. Почти две трети медицинских работников, получающих зарплату ниже минимальной, работают в частном секторе. Следует отметить, что в частном секторе существует возможность получения дивидендов и, таким образом, дополнительного дохода.
Опубликованные данные о средней и медианной начисленной заработной плате приведены к эквиваленту полной занятости, что позволяет сравнивать разные зарплаты независимо от стажа работы. Средняя начисленная заработная плата на одного работника, занятого полный рабочий день, несопоставима с фактической заработной платой работника, которая может быть ниже.
Данные, определения и методология исследования заработной платы медицинских работников доступны в базе данных статистики и исследований в Институте развития здоровья.