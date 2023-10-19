Институт развития здоровья: зарплата медицинских работников выросла

Медианная базовая зарплата врачей в марте 2023 года составила 3109 евро, медсестер и акушерок - 1748 евро, сиделок - 1104 евро, увеличившись за год на 9%, 4% и 9% соответственно. С учетом всех бонусов медианная базовая зарплата составила 3780 евро для врачей, 2057 евро для медсестер и акушерок и 1410 евро для работников по уходу, увеличившись за год на 3%, 0,4% и 5% соответственно. Медианный годовой рост замедлился по сравнению с предыдущим годом, причем в большей степени это касается медсестер, акушерок и работников по уходу.

Средняя почасовая брутто-зарплата с учетом регулярных премий составила 22,28 евро для врачей, 11,85 евро для медсестер и акушерок и 7,51 евро для работников по уходу. Средняя почасовая брутто-зарплата врачей увеличилась за год на 9%, медсестер и акушерок - на 7%, а работников по уходу - на 5%. Годовой рост валовой почасовой заработной платы ускорился.

В первом квартале 2023 года средняя почасовая брутто-зарплата в Эстонии составляла 10,68 евро, увеличившись за год на 12%. Валовая почасовая заработная плата врачей, медсестер и акушерок, а также работников сферы ухода росла медленнее, чем в среднем по Эстонии. Средняя почасовая зарплата врачей в 2,1 раза выше средней почасовой зарплаты в Эстонии, а медсестер и акушерок - в 1,1 раза. Эти показатели остаются неизменными на протяжении нескольких лет. В то же время средняя почасовая ставка работников сферы ухода почти на треть ниже, чем в среднем по Эстонии.