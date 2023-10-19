РЕШЕНО ⟩ Полигон Нурсипалу будет расширяться ускоренным образом

В четверг правительство решило, что из соображений безопасности область полигона Нурсипалу будет расширяться ускоренным образом, а также увеличило ежегодную плату за беспокойство, выплачиваемую муниципалитетам, до 1,35 миллиона евро. Четыре местных самоуправления, связанные с Нурсипалу, получат единовременную инвестиционную поддержку в десять миллионов евро.
«Реальность такова: агрессия России в Украине продолжается, и Россия была и остается самой большой угрозой безопасности Эстонии. Поэтому срочное усиление государственной обороны Эстонии неизбежно. Мы увеличили расходы на гособорону, приобрели и приобретаем новое оружие и боеприпасы, увеличиваем численность призывников и сухопутных войск. Следовательно, улучшение условий обучения также неизбежно, и одной из важнейших частей обучения является развитие практик. Кроме того, очень важно, чтобы наши союзники, в том числе американское подразделение, расположенное в Выру, могли попрактиковаться в защите Эстонии в здешних условиях», - заявил министр обороны Ханно Певкур.
Правительство решило расширить полигон в ускоренном порядке из соображений безопасности, для чего закон допускает исключение в связи с гособороной.
«Из-за напряженной ситуации с безопасностью у нас нет возможности медлить, мы должны двигаться вперед с максимальной скоростью, повышая обороноспособность. Я думаю, что люди понимают необходимость подобных решений как в Вырумаа, так и по всей Эстонии. У нас есть только одна Эстония, которую нужно защищать и развивать, и во имя сохранения свободы мы также должны быть готовы к таким решениям, как расширение полигона Нурсипалу», - сказал Певкур.
Министр отметил, что использование исключения в связи с гособороной не означает, что будет игнорироваться воздействие на окружающую среду, а уже сделанные оценки рисков показывают, что при работе в ограниченных масштабах негативное воздействие на окружающую среду исключается.
«Это решение подтвердило новые границы полигона. Важно понимать, что после принятия решения может быть реализована только та деятельность, чье влияние на окружающую среду исключено. Это означает деятельность в очень ограниченном масштабе, такую как вырубка леса на запланированных участках вырубки и стрельба из малокалиберного оружия с сентября по конец января. Чтобы разрешить другие виды деятельности, необходимо провести оценку воздействия и спланировать меры по смягчению последствий. Только тогда правительство может дать разрешение на осуществление этой деятельности. Сегодняшним решением правительства стрельба из крупнокалиберного оружия не разрешена», - пояснил министр обороны.
Решением правительства была также инициирована соответствующая оценка воздействия Natura. Кроме того, отдельно оцениваются другие воздействия на окружающую среду. Для их подготовки проводятся инвентаризации и исследования, например, ведется исследование шума и вибрации. Заинтересованные лица могут ознакомиться со всеми оценками воздействия до принятия правительством решения о разрешении этой деятельности.
В качестве второго решения правительство утвердило компенсационные меры для местных органов власти, чтобы смягчить ущерб, вызванный использованием полигона. Эта ежегодная мера увеличится на миллион евро - до 1,35 миллиона евро, а круг получающих ее самоуправлений расширится с девяти до 16.
«Плата за беспокойство выше, чем когда-либо прежде, - сказал Певкур. - Мы учли, сколько людей проживает в зоне влияния полигона. Эта мера поддержки поможет местным властям инвестировать в смягчение последствий беспокойств и улучшение условий жизни. Будь то система отопления школьного здания, пешеходная дорожка или что-то еще, местное сообщество знает лучше».
Государство также задним числом выплатит плату за беспокойство за 2023 год как местным органам власти, которые уже соответствуют условиям постановления о получении компенсации, так и тем, на чью территорию влияют запланированные расширения, в том числе расширение Нурсипалу. Плата за беспокойство будет выплачена 16 самоуправлениям, а именно волостям Алутагузе, Ания, Антсла, Кадрина, Кийли, Куусалу, Ляэне-Харью, городам Нарва-Йыэсуу, Пярну и Выру, а также волостям Рыуге, Саарде, Саку, Тапа, Тойла и Выру.
В дополнение к ежегодной поддержке, утвержденной правительством, четыре местных муниципалитета, связанных с Нурсипалу, получат единовременную инвестиционную поддержку на общую сумму десять миллионов евро для улучшения качества жизни населения. Муниципалитет Выру получит единовременную инвестиционную субсидию в размере трех миллионов евро, волость Антсла - два миллиона, волость Рыуге - два миллиона и город Выру - три миллиона евро.
Также разрабатывается мера поддержки, которая будет выплачиваться непосредственно жильцам на снижение шума и вибрации в жилых домах. Более подробные условия реализации разрабатываются.
В Эстонии создано семь полигонов, шесть из которых расположены на севере и северо-востоке Эстонии. Действующий сегодня полигон Нурсипалу является единственным в Южной Эстонии.