РЕШЕНО ⟩ Полигон Нурсипалу будет расширяться ускоренным образом

«Реальность такова: агрессия России в Украине продолжается, и Россия была и остается самой большой угрозой безопасности Эстонии. Поэтому срочное усиление государственной обороны Эстонии неизбежно. Мы увеличили расходы на гособорону, приобрели и приобретаем новое оружие и боеприпасы, увеличиваем численность призывников и сухопутных войск. Следовательно, улучшение условий обучения также неизбежно, и одной из важнейших частей обучения является развитие практик. Кроме того, очень важно, чтобы наши союзники, в том числе американское подразделение, расположенное в Выру, могли попрактиковаться в защите Эстонии в здешних условиях», - заявил министр обороны Ханно Певкур.

Правительство решило расширить полигон в ускоренном порядке из соображений безопасности, для чего закон допускает исключение в связи с гособороной.

«Из-за напряженной ситуации с безопасностью у нас нет возможности медлить, мы должны двигаться вперед с максимальной скоростью, повышая обороноспособность. Я думаю, что люди понимают необходимость подобных решений как в Вырумаа, так и по всей Эстонии. У нас есть только одна Эстония, которую нужно защищать и развивать, и во имя сохранения свободы мы также должны быть готовы к таким решениям, как расширение полигона Нурсипалу», - сказал Певкур.