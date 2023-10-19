«Новости в 7» за 19 октября: новые решения правительства, мотоциклисты против налога на транспортные средства, самый яркий показ Таллиннской недели моды, гостья студии — известный дизайнер Диана Арно

Сегодня в выпуске:

- Завод по производству боеприпасов в Эстонии; исследования повреждений газопровода Балтиконнектор; повлияет ли бронетехника из Турции на отношения с Израилем - о чем говорили на пресс-конференции правительства;

- Коротко по стране: ночной скандал в Рийгикогу: нетрезвый депутат и шумные гости; центр крови нуждается в донорах; Эстонию накрыло первым снегопадом

- Налог на моторные транспортные средства затронет не только автомобили. Владельцы мотоциклов провели акцию протеста перед зданием парламента.

- Главное светское и культурное событие этих дней - Таллиннская неделя моды. А ее изюминкой стал показ новой коллекции эпатажного и скандального дизайнера Тойво Фримана. Наша съемочная группа посетила яркое дефиле и понаблюдала за подготовкой к нему

- Насколько модно одеваются жители Эстонии, что обязательно должно быть в гардеробе каждой женщины - об этом и не только побеседуем в студии с известным дизайнером Дианой Арно