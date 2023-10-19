Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа
«Новости в 7» за 19 октября: новые решения правительства, мотоциклисты против налога на транспортные средства, самый яркий показ Таллиннской недели моды, гостья студии — известный дизайнер Диана Арно
Сегодня в выпуске:
- Завод по производству боеприпасов в Эстонии; исследования повреждений газопровода Балтиконнектор; повлияет ли бронетехника из Турции на отношения с Израилем - о чем говорили на пресс-конференции правительства;
- Коротко по стране: ночной скандал в Рийгикогу: нетрезвый депутат и шумные гости; центр крови нуждается в донорах; Эстонию накрыло первым снегопадом
- Налог на моторные транспортные средства затронет не только автомобили. Владельцы мотоциклов провели акцию протеста перед зданием парламента.
- Главное светское и культурное событие этих дней - Таллиннская неделя моды. А ее изюминкой стал показ новой коллекции эпатажного и скандального дизайнера Тойво Фримана. Наша съемочная группа посетила яркое дефиле и понаблюдала за подготовкой к нему
- Насколько модно одеваются жители Эстонии, что обязательно должно быть в гардеробе каждой женщины - об этом и не только побеседуем в студии с известным дизайнером Дианой Арно
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 19 октября.