Мнение ⟩ Медовый месяц электронных выборов закончился вместе с доверием

Доверие к электронным выборам долгое время превышало 70 процентов, но после весенних выборов оно упало до 60 процентов. В других странах Европы даже наш двадцатилетний опыт не вызвал достаточного доверия, чтобы кто-либо действительно начал использовать электронные выборы (хотя попытки были).
Вероятно, чрезвычайно высокий уровень доверия по сравнению с остальной Европой обусловлен тем, что собственная государственность эстонцам дорога, а ее восстановление было таким похожим на певческий праздник совместным предприятием, что заподозрить кого-то в чем-то нечестном кажется совершенно немыслимым. Но реальная жизнь – это нечто другое.
Чем напряженнее геополитическая ситуация, тем больше у противника мотивация дестабилизировать наше общество. Недавние угрозы о взрыве бомбы и повреждение подводного кабеля – это вмешательства именно такого вида, а компрометация выборов была бы гораздо более серьезным.
Нет никаких оснований сомневаться в том, что техническое решение для электронных выборов в Эстонии является полностью надежным. По словам Ахто Булдаса, профессора информационной безопасности Таллиннского технического университета (ТТУ), криптографическое решение для электронных выборов в Эстонии настолько сложное, что вычислительные ресурсы, необходимые для его взлома, сделают атаку слишком дорогой для кого бы то ни было.
Но электронное голосование зависит не только от его технологической надежности. Как отметил Танель Таммет, профессор прикладного искусственного интеллекта в ТТУ, можно шантажировать или манипулировать людьми, управляющими системой, если у злоумышленника достаточно мотивации и ресурсов для этого. Кроме того, электронные выборы менее прозрачны, чем бумажные, особенно для обычного избирателя. Таким образом оказывается возможным подорвать доверие даже при отсутствии существенной причины.