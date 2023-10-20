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Мнение ⟩ Медовый месяц электронных выборов закончился вместе с доверием

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Мартин Эхала, редактор раздела «Общество и человек».
Мартин Эхала, редактор раздела «Общество и человек». Фото: Eero Vabamägi
  • В напряженном и разделенном мире доверие легко поколебать
  • Вера эстонцев в свое государство и выборы находится на вершине европейского рейтинга
  • Повысить надежность электронного голосования можно, и это необходимо сделать

Нет никаких оснований сомневаться в том, что техническое решение для электронных выборов в Эстонии является полностью надежным. Но электронное голосование зависит не только от его технологической надежности, пишет редактор Мартин Эхала.

Во вторник комиссия по кибербезопасности Эстонской академии наук организовала конференцию «Доверие и надежность», на которой обсуждались технические и социальные аспекты электронных выборов. Здесь перемежались рациональный, порой критический анализ ученых и ревностная вера представителей власти.

Последнее наиболее явно выражалось в призывах к доверию к электронным выборам как к истории всемирного успеха эстонского электронного государства, к одному из столпов нашей национальной идентичности и к частичке веры в наше государство и его институты. И это мобильное голосование также должно быть введено ради истории успеха нашего электронного государства. Особенно красочно это выразил министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало («Ээсти 200»), который сравнил бумажное голосование с неким леском, куда в старину ходили эстонцы (не голосоватьприм. ред.), и откуда надо в конце концов вырваться.

К тому же эстонцы совершенно не боятся, что кто-то может манипулировать выборами, будь то темные силы внутри государства, или чужая страна. Правда, это данные за 2018 год.

Это правда, что доверие эстонцев к своему государству, ее институтам и честности выборов чрезвычайно велико по сравнению с Европой, мы стабильно находимся на вершине рейтинга. К тому же эстонцы совершенно не боятся, что кто-то может манипулировать выборами, будь то темные силы внутри государства, или чужая страна. Правда, данные приведены за 2018 год, когда в мире было еще относительно спокойно.

Доверие к электронным выборам долгое время превышало 70 процентов, но после весенних выборов оно упало до 60 процентов. В других странах Европы даже наш двадцатилетний опыт не вызвал достаточного доверия, чтобы кто-либо действительно начал использовать электронные выборы (хотя попытки были).

Вероятно, чрезвычайно высокий уровень доверия по сравнению с остальной Европой обусловлен тем, что собственная государственность эстонцам дорога, а ее восстановление было таким похожим на певческий праздник совместным предприятием, что заподозрить кого-то в чем-то нечестном кажется совершенно немыслимым. Но реальная жизнь – это нечто другое.

Чем напряженнее геополитическая ситуация, тем больше у противника мотивация дестабилизировать наше общество. Недавние угрозы о взрыве бомбы и повреждение подводного кабеля – это вмешательства именно такого вида, а компрометация выборов была бы гораздо более серьезным.

Нет никаких оснований сомневаться в том, что техническое решение для электронных выборов в Эстонии является полностью надежным. По словам Ахто Булдаса, профессора информационной безопасности Таллиннского технического университета (ТТУ), криптографическое решение для электронных выборов в Эстонии настолько сложное, что вычислительные ресурсы, необходимые для его взлома, сделают атаку слишком дорогой для кого бы то ни было.

Но электронное голосование зависит не только от его технологической надежности. Как отметил Танель Таммет, профессор прикладного искусственного интеллекта в ТТУ, можно шантажировать или манипулировать людьми, управляющими системой, если у злоумышленника достаточно мотивации и ресурсов для этого. Кроме того, электронные выборы менее прозрачны, чем бумажные, особенно для обычного избирателя. Таким образом оказывается возможным подорвать доверие даже при отсутствии существенной причины.

В напряженном мире и в разделенном обществе необходимо применять реальные способы повышения доверия к выборам.

Учитывая другие факторы, которые рассматриваются в сегодняшней статье Таммета в рубрике Postimees Fookus, существует реальная опасность того, что доверие к электронным выборам может упасть ниже критического уровня. Чтобы этого избежать, электронное голосование необходимо сделать более надежным. Есть несколько способов сделать это – например, организовать подсчет голосов несколькими параллельными группами. Проверить честность выборов также можно с помощью статистических методов (так называемая электоральная криминалистика). Для этого цели подробные придется сделать общедоступными неперсонализированные бумажные результаты и результаты электронного голосования по избирательных участкам, а также логи (протоколы) электронного голосования.

Основанный на вере медовый месяц электронных выборов закончился. В напряженном мире и в разделенном обществе необходимо применять реальные способы повышения доверия к выборам – если оно упадет еще на 10 процентов, это станет реальной угрозой легитимности результатов выборов.

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