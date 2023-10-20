Мнение ⟩ Медовый месяц электронных выборов закончился заодно с доверием

Доверие к электронным выборам долгое время превышало 70 процентов, но после весенних выборов оно упало до 60 процентов. В других странах Европы даже наш двадцатилетний опыт не вызвал достаточного доверия, чтобы кто-либо действительно начал использовать электронные выборы (хотя попытки были).

Вероятно, чрезвычайно высокий уровень доверия по сравнению с остальной Европой обусловлен тем, что собственная государственность эстонцам дорога, а ее восстановление было таким похожим на певческий праздник совместным предприятием, что заподозрить кого-то в чем-то нечестном кажется совершенно немыслимым. Но реальная жизнь – это нечто другое.

Чем напряженнее геополитическая ситуация, тем больше у противника мотивация дестабилизировать наше общество. Недавние угрозы о взрыве бомбы и повреждение подводного кабеля – это вмешательства именно такого вида, а компрометация выборов была бы гораздо более серьезным.

Нет никаких оснований сомневаться в том, что техническое решение для электронных выборов в Эстонии является полностью надежным. По словам Ахто Булдаса, профессора информационной безопасности Таллиннского технического университета (ТТУ), криптографическое решение для электронных выборов в Эстонии настолько сложное, что вычислительные ресурсы, необходимые для его взлома, сделают атаку слишком дорогой для кого бы то ни было.