Следователи: выход из строя эстонско-финского кабеля связи был вызван действиями человека

Сегодня ранним утром эстонские следователи совместно с Финляндией и ВМС Эстонии завершили морскую часть необходимых действий по изучению эстонско-финского кабеля связи.

Результаты исследования пока указывают на то, что повреждение эстонско-финского кабеля связи вызвано действиями человека. Дальнейшее расследование выяснит, обосновано ли подозрение и возникло ли это повреждение в результате халатности или по какой-то другой причине.

Поскольку первичные доказательства собраны, можно приступить к планированию ремонта кабеля как можно скорее, и есть надежда, что это произойдет уже на следующей неделе. Судно для ремонта кабеля оказывало помощь в обнаружении поврежденного участка и сборе доказательств.

Хотя и эстонским, и финским следователям известно, какие корабли находились в этом районе и ведется работа по установлению их связи с инцидентом, указывать на возможного виновника пока рано. Сегодня также невозможно подтвердить, что ущерб был нанесен намеренно, в том числе с целью повредить критически важную инфраструктуру.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи также изучают эстонско-шведский кабель связи, поскольку, по предварительным данным, повреждение также могло быть вызвано действиями человека, но это необходимо будет дополнительно проверить в ходе разбирательства.

«Я благодарна нашим следователям и экспертам, а также финским коллегам, которые интенсивно работали в море в течение последних трех дней. Я доверяю экспертам, которые докопаются до истины», - заявила премьер-министр Кая Каллас.