Следователи: выход из строя эстонско-финского кабеля связи был вызван действиями человека

В четверг правительство получило от органов безопасности обзор состояния расследования, касающегося подводных кабелей связи в Балтийском море.
Сегодня ранним утром эстонские следователи совместно с Финляндией и ВМС Эстонии завершили морскую часть необходимых действий по изучению эстонско-финского кабеля связи.
Результаты исследования пока указывают на то, что повреждение эстонско-финского кабеля связи вызвано действиями человека. Дальнейшее расследование выяснит, обосновано ли подозрение и возникло ли это повреждение в результате халатности или по какой-то другой причине.
Поскольку первичные доказательства собраны, можно приступить к планированию ремонта кабеля как можно скорее, и есть надежда, что это произойдет уже на следующей неделе. Судно для ремонта кабеля оказывало помощь в обнаружении поврежденного участка и сборе доказательств.
Хотя и эстонским, и финским следователям известно, какие корабли находились в этом районе и ведется работа по установлению их связи с инцидентом, указывать на возможного виновника пока рано. Сегодня также невозможно подтвердить, что ущерб был нанесен намеренно, в том числе с целью повредить критически важную инфраструктуру.
В рамках возбужденного уголовного дела следователи также изучают эстонско-шведский кабель связи, поскольку, по предварительным данным, повреждение также могло быть вызвано действиями человека, но это необходимо будет дополнительно проверить в ходе разбирательства.
«Я благодарна нашим следователям и экспертам, а также финским коллегам, которые интенсивно работали в море в течение последних трех дней. Я доверяю экспертам, которые докопаются до истины», - заявила премьер-министр Кая Каллас.
Услуги связи в Эстонии всегда были максимально гарантированы. Если морские кабели будут повреждены, можно использовать альтернативные рабочие морские или сухопутные кабели, идущие в Латвию. Для непрерывной работы службы связи у нас имеется девять различных соединений: 7 морских и 2 сухопутных кабеля.
Государственный прокурор: все суда в этом районе будут проверены
По словам государственного прокурора Трийну Олев, несмотря на штормовые условия на море, военно-морские силы Эстонии и Финляндии, Департамент полиции безопасности (КаПо) и оператор кабеля связи эффективно сотрудничали для определения точного места и степени повреждения кабеля.
«В настоящее время сбор доказательств в море завершен, и, проанализировав их, мы вскоре получим больше информации о типе повреждения и способах его нанесения. Завершение работ на месте означает, что ремонт кабеля связи можно планировать дальше», - сказала Олев.
По словам государственного прокурора, в настоящее время следователи отрабатывают различные версии, и в ходе разбирательства будут продолжены проверки всех значимых фактов, в том числе и судов, находившихся в этом районе в момент происшествия.
«В рамках одного и того же уголовного дела мы сможем дать оценку и эстонско-шведскому кабелю связи, поскольку обстоятельства повреждения эстонско-финского и эстонско-шведского кабелей связи схожи. В случае с эстонско-шведским кабелем связи нам также необходимо выяснить, что могло послужить причиной повреждения, и собрать доказательства того, было ли это повреждение вызвано действиями человека или нет», - сказала она.