Кылварт: если помощь Таллинна государству не нужна, то почему закрывают Коплискую спасательную команду?

По словам мэра, Таллинн предложил финансовую поддержку для содержания команды, но, если это предложение даже не обсуждалось, остается непонятным, в связи с чем Пыхья-Таллинн лишается представительства спасательного департамента.

«Для обеспечения безопасности населения Таллинн готов внести свой вклад, в том числе предложить финансовую поддержку, но, к сожалению, министр внутренних дел не счел это важным и необходимым. Увы, глава МВД также не увидел необходимости в трехсторонней встрече представителей министерства, города и Эстонского профсоюза работников спасательных служб», - отметил мэр.

«Если при принятии решения о закрытии ссылаются на общую программу сокращений, составленную в 2021 году, то в указанной программе не было решения о закрытии Коплиской спасательной команды. Это решение было принято сейчас и под ним стоит подпись Лаури Ляэнеметса. Нет сомнений в том, что в изменившихся обстоятельствах безопасность и защита населения являются одним из важнейших приоритетов, на основании которого необходимо принимать решения», - добавил он.

Коплиская спасательная команда оказывает оперативную помощь в районе, в котором проживает более 60 000 человек. «Действительно, как отметил министр, условия для оказания помощи спасателей должны быть обеспечены по всей Эстонии, именно поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить присутствие спасательного департамента. В связи с этим остается непонятным, почему министерство отказалось от сотрудничества с целью найти решение для сохранения спасательной команды», - отметил Кылварт.

«Закрытие спасательной команды может означать увеличение времени на оказание помощи в разы, независимо от того, находится ли она в сельской местности или в крупном городе. В случае если команда находится на полуострове, который с трех сторон окружен морем, помощь поступит позже. Это и есть вопрос жизни и смерти, который не затрагивает только лишь местных жителей, но касается всех, кто нуждается в помощи в этом регионе – на что указал и министр», - заявил мэр.