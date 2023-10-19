Исследование ⟩ Более половины жителей Эстонии получали звонки от мошенников

По данным Luminor, наиболее распространенными видами мошенничества в Эстонии являются фишинг, инвестиционное мошенничество и мошенничество с продажами через интернет. «Пожилые люди лучше других чувствуют актуальность мошеннических сообщений, в то время как молодые люди в среднем более внимательны к схемам, распространяемым через SMS», - говорит специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.

79% жителей Эстонии считают, что за последний год количество финансовых мошенничеств увеличилось. Согласно исследованию, практически каждый третий житель Эстонии за последний год сталкивался с мошенническими попытками заполучить персональные данные, а каждый пятый - с попыткой мошенничества с инвестициями или продажами через интернет. Не исчезли также мошенничество с ложным счетами и романтические аферы.

«Большое количество звонков от мошенников поступает на русском языке. Это подтверждается тем, что в Ида-Вирумаа самая высокая доля людей (87%), которые за год сталкивались с этим видом мошенничества В Эстонии соответствующий показатель среди респондентов русской национальности составил 91%, что означает, что почти все они в той или иной степени сталкивались с мошенничеством», - добавил Кийк.

По сравнению с другими странами Балтии Латвия выделяется высоким уровнем мошеннических звонков - 71% жителей Латвии получили хотя бы один мошеннический звонок в течение года. При этом уровень SMS-мошенничества в Латвии воспринимается как более низкий, чем у нас. В Литве, напротив, больше, чем в Эстонии, тех, кто сталкивался с мошенничеством в сфере инвестиций (27%) или с мошенничеством в сфере продаж через интернет (25%).