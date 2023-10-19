«Путин занял сторону Путина». Почему Москва так заинтересована в израильско-палестинском конфликте

Россия пытается представить себя как сторону, которая прежде всего заинтересована в дипломатии - такую же позицию Путин пытался продвигать и в отношении войны в Украине, комментирует Эмили Феррис из британского Королевского института оборонных исследований (RUSI).

«Это подкрепляет нарратив, который Кремль продвигал в течение некоторого времени - образ угасающего Запада, и что такие страны как Россия теперь должны играть свою роль. Это тот образ, который Россия продвигает на африканском континенте», - говорит Феррис.

Но первостепенная причина заинтересованности Москвы в ситуации в Израиле - отвлечение внимание от войны в Украине, об этом говорят и опрошенные Би-би-си эксперты, и многие западные СМИ.

Весь мир сосредоточен на Израиле и секторе Газа, и это значит, что у России сейчас во многом развязаны руки, говорит Николай Кожанов, сотрудник Центра изучения Персидского залива университета Катара. Он приводит в пример то, что Россия относительно незаметно смогла отказаться от договора о запрете ядерных испытаний - Госдума приняла закон об этом на этой неделе. «В иные времена бы это привлекло куда больше внимания», - рассуждает Кожанов.

Он также отмечает, что события на украинских фронтах сошли с мировых передовиц, а на Западе началась дискуссия о том, как распределять помощь Израилю и Украине - все это выгодно для России.