Казахстан затягивает санкционную петлю на шее России

«Мы экспортируем все товары, кроме тех, что относятся к войне – на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров – их экспорт мы полностью запретили», - цитирует издание КазТАГ заявление вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева.

В сообщении отмечается, что в список запрещенных товаров вошли беспилотники, микросхемы, а также электроника, которая может быть использована на фронте.

«Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее реэкспортировались через Казахстан. Импорт в Казахстан осуществляется, но экспорт - нет. Они [производятся] не только на Западе, но в и других странах», - объяснил чиновник.

Таким образом Астана поддержала санкционные меры, которые ввел западные страны после полномасштабного вторжения России в Украину. Это решение позволит ужесточить борьбу с обходом Москвой санкций.

Через Казахстан, Грузию, Армению, Турцию, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан и Таджикистан благодаря параллельному импорту Россия только из Евросоюза ввезла товаров на 14,1 миллиарда долларов за первую половину 2023 года.

По сравнению с тем же периодом 2022 года объемы такого импорта взлетели почти на 60%, или 5,2 миллиарда долларов. При этом продавали в основном телеком-оборудование, микроэлектронику, транспортную технику, компьютеры, серверы, жесткие диски и смартфоны.