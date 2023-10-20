Рейтинги Kantar Emor: «Отечество» вышло на второе место, соцдемы опередили центристов

По данным октябрьского опроса Kantar Emor, проведенного по заказу ERR, «Отечество» в октябре поднялось на второе место в рейтингах партий с 19% поддержки, почти догнав Партию реформ, а теряющая поддержку эстонцев Центристская партия опустилась на пятое место и теперь отстает даже от Социал-демократической партии.
В октябре рейтинг популярности партий возглавили Партия реформ и «Отечество», которых поддерживают 20% и 19% избирателей, соответственно. Между тем EKRE опустилась на третье место с поддержкой на уровне 17%, хотя ее отставание от лидеров невелико.
Социал-демократическая партия поднялась на четвертое место с поддержкой на уровне 15%, обойдя Центристскую партию, которую в октябре были готовы поддержать 14% избирателей (после 16% в сентябре и 17% в августе).
«Ээсти 200» занимает уверенное последнее место среди парламентских партий: в октябре ее поддержали 7% избирателей.