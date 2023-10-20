Рейтинги Kantar Emor: «Отечество» вышло на второе место, соцдемы опередили центристов

По данным октябрьского опроса Kantar Emor, проведенного по заказу ERR, «Отечество» в октябре поднялось на второе место в рейтингах партий с 19% поддержки, почти догнав Партию реформ, а теряющая поддержку эстонцев Центристская партия опустилась на пятое место и теперь отстает даже от Социал-демократической партии.