В ходе террористической атаки ХАМАС погибло около 20 спортсменов

Арад присутствовала на заседании Международного олимпийского комитета (МОК), проходившем в Мумбаи (Индия) и пообщалась с журналистами. Разумеется, ее спросили и о том, как обострившийся конфликт между Израилем и ХАМАС влияет на спортсменов еврейского государства.

В интервью немецкой национальной телекомпании ARD Арад рассказала, что в результате теракта, совершенного ХАМАС, погибли 17 спортсменов. И чтобы обеспечить безопасность лучших спортсменов, их отправили в спортивный институт Вингейт на севере Израиля,

«Для них самое главное – спорт, но человеческая жизнь еще важнее. Мы должны сделать так, чтобы нашим спортсменам не приходилось опасаться за свою жизнь. Именно поэтому ведущим израильским спортсменам на данный момент не разрешен выезд за границу", - подчеркнула Арад.