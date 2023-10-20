В ходе террористической атаки ХАМАС погибло около 20 спортсменов

Президент Олимпийского комитета Израиля Яэль Арад подтвердила, что 17 спортсменов страны погибли в результате террористической атаки ХАМАС, произошедшей почти две недели назад.
Арад присутствовала на заседании Международного олимпийского комитета (МОК), проходившем в Мумбаи (Индия) и пообщалась с журналистами. Разумеется, ее спросили и о том, как обострившийся конфликт между Израилем и ХАМАС влияет на спортсменов еврейского государства.
В интервью немецкой национальной телекомпании ARD Арад рассказала, что в результате теракта, совершенного ХАМАС, погибли 17 спортсменов. И чтобы обеспечить безопасность лучших спортсменов, их отправили в спортивный институт Вингейт на севере Израиля,
«Для них самое главное – спорт, но человеческая жизнь еще важнее. Мы должны сделать так, чтобы нашим спортсменам не приходилось опасаться за свою жизнь. Именно поэтому ведущим израильским спортсменам на данный момент не разрешен выезд за границу", - подчеркнула Арад.
На данный момент она ожидает, что в парижской Олимпиаде примут участие около 90 израильских спортсменов, однако около половины из них еще не прошли квалификацию на Игры. Если они не смогут участвовать в международных соревнованиях, то и претендовать на олимпийскую путевку тоже будет сложно. Поэтому Арад подтвердила, что поиск решения ведется в сотрудничестве с международными спортивными федерациями.