Осталась ничья: матч между Швецией и Бельгией доигрывать не будут

«За десять минут до начала матча начали распространяться слухи о том, что возле стадиона что-то произошло. Однако после консультации с командой безопасности было решено, что мы можем начать матч. Однако в перерыве капитан сборной Швеции заявил, что они не хотели бы выходить на поле на второй тайм. Затем инцидент обсудили с полицией, чтобы выяснить, как лучше всего эвакуироваться.