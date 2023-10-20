Осталась ничья: матч между Швецией и Бельгией доигрывать не будут

16 октября, в понедельник во время отборочного матча на Евро 2024 между Швецией и Бельгией неизвестный застрелил двоих мужчин, одетых в футболки болельщиков сборной Швеции.
Матч был остановлен после первого тайма – счет был 1:1.
Ману Лерой, генеральный директор бельгийской федерации, так описал события вечера:
«За десять минут до начала матча начали распространяться слухи о том, что возле стадиона что-то произошло. Однако после консультации с командой безопасности было решено, что мы можем начать матч. Однако в перерыве капитан сборной Швеции заявил, что они не хотели бы выходить на поле на второй тайм. Затем инцидент обсудили с полицией, чтобы выяснить, как лучше всего эвакуироваться.
Соответствующее решение было принято около 23.45. Мы начали выводить людей со стадиона по трибунам. Болельщики сборной Швеции уезжали в сопровождении полиции, а футболистов полиция провожала прямо в аэропорт, чтобы они могли вернуться на родину».
Накануне УЕФА вынесла решение: матч не будет доигран, итоговым результатом остается ничья. Решение объяснилось просто: любой исход встречи уже ничего не решал для обеих команд. Бельгия досрочно выиграла прямую путёвку в Евро-2024, а Швеция вылетела из отбора.