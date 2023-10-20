«Ждала этой победы»: жительница Эстонии выиграла в лотерею автомобиль

Автомобиль стоимостью 43 000 евро, переданный вчера перед торговым центром Eeden в Тарту, стал двадцатым в рамках нынешней кампании Coop, всего за годы кампании сеть магазинов разыграла более пятидесяти автомобилей. В этом году в Тартумаа новенький автомобиль получили два человека: первый весной, а второй сейчас, в октябре.