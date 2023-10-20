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«Ждала этой победы»: жительница Эстонии выиграла в лотерею автомобиль

Йенс Раавик
, журналист
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Анне-Лийз Тиммерманн, когда получала ключи от автомобиля, не скрывала своей радости.
Анне-Лийз Тиммерманн, когда получала ключи от автомобиля, не скрывала своей радости. Фото: Sille Annuk

Анне-Лийз Тиммерманн, проживающая в Ихасте в Тарту, стала обладательницей внедорожника Toyota RAV4, разыгранного сетью магазинов Coop. По ее словам, она мечтала об этом автомобиле несколько месяцев.

Автомобиль стоимостью 43 000 евро, переданный вчера перед торговым центром Eeden в Тарту, стал двадцатым в рамках нынешней кампании Coop, всего за годы кампании сеть магазинов разыграла более пятидесяти автомобилей. В этом году в Тартумаа новенький автомобиль получили два человека: первый весной, а второй сейчас, в октябре.

Долгожданный выиграшь

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