«Бюджет не предусмотрен на призыв 350 000 человек». Как израильтяне молниеносно перешли в режим сохранения страны – в эксклюзиве Rus.Postimees из Израиля

Желающих вступить в отряды самообороны регистрирует молодая брюнетка Дарья Петрова. Фото: Madis Veltman

Что за объекты, которым именно сейчас нужна охрана? «Ну например, мы централизованно охраняем социальные дома для пожилых. У нас в городе 18 таких жилых комплексов, где живут пожилые люди от 65 лет и старше. Среди них те, кто пережили Холокост, и пенсионеры, и люди с ограниченными возможностями», - объясняет девушка.

В мирное время эти люди хотя бы частично справляются сами, у них есть помощники, но во время войны нужна дополнительная помощь. Про дополнительную помощь нам рассказала одна из волонтеров, стоявшая рядом:

«У нас в доме очень узкие лестничные пролеты. И вот представьте: воет сирена, весь подъезд, десять этажей бежит в бомбоубежище. Первыми несутся в бомбоубежище собаки. Они уже хорошо знают, что надо делать. В подъезде есть и очень пожилые, и больные люди. Не все могут бежать. И вот спускается такой почти столетний дедушка. Ты же не будешь его отпихивать или как-то подгонять. Остаться на лестнице никак нельзя – на лестничных клетках огромные стеклянные окна. Нужно либо помогать спускаться, либо застрянете все вместе. Мы помогаем, конечно. А как быть если таких пожилых людей целый дом?»

Автоматы добровольцам тоже дают, но не всем