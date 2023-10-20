Фото ⟩ Водитель, попавший в ДТП, отказался сотрудничать с полицией

Авария произошла у дома на улице Крейцвальди, 111. Там 52-летний мужчина на автомобиле Škoda Fabia въехал сзади в поворачивающий налево автомобиль Renault Trafic, которым управляла 47-летняя женщина.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск уточнила, что люди были пристегнуты, а шины автомобилей также соответствовали требованиям.

Однако всю правду о трезвости участников ДТП на месте установить не удалось. «Водитель Renault была трезва, а водитель Škoda не стал сотрудничать с полицией, и его доставили на экспертизу для проверки его трезвости», - сказала Кейск.