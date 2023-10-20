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Латвия призывает НАТО закрыть Балтику для судоходства, если кабель повредила Россия

BNS
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Президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич. Фото: Ieva LeiniÅ¡a

НАТО следует закрыть Балтийское море для судоходства, если будет доказана вина России в недавних повреждениях подводной инфраструктуры, заявил в четверг на Латвийском телевидении президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что необходимо дождаться результатов расследования. В то же время президент напомнил, что НАТО усилит патрулирование Балтийского моря.

«Если мы видим подобные инциденты, то, в моем понимании, НАТО должна просто закрыть Балтийское море для судоходства. Это возможно. Конечно, это также вопрос целого ряда норм международного морского права», - сказал президент.

Если проводимое Финляндией и Эстонией расследование однозначно докажет вину России в повреждении инфраструктуры, то, по мнению Ринкевича, необходима такая дискуссия.

Как сообщалось, НАТО усиливает патрулирование Балтийского моря в связи с повреждением подводной инфраструктуры. Уже сегодня в Эстонию прибудут два тральщика альянса.

Новые меры включают в себя дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе патрульных самолетов, самолетов AWACS и беспилотников. Кроме того, в Балтийском море будет развернута флотилия из четырех тральщиков НАТО.

После диверсии на газопроводе «Северный поток» в сентябре 2022 года НАТО усилила патрулирование вблизи критически важных объектов подводной инфраструктуры и внедряет технологические инновации, включая беспилотники, для более эффективного обнаружения подозрительной активности.

В начале этого года НАТО создала координационную ячейку по подводной инфраструктуре для углубления взаимодействия между правительствами, военными, промышленными кругами и НАТО, а затем создала Центр безопасности критической подводной инфраструктуры при военно-морском командовании альянса.

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