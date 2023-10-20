Как оживить рынок недвижимости: ключ к успеху в руках у банков

Когда говорят об условиях, при которых рынок квартир может начать расти, основное внимание уделяется снижению цен, но первый решающий шаг могли бы сделать банки, повысив инвестиционную смелость покупателей, и тем самым снова сделать покупку жилья более доступной, считает руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
Общая стоимость маржи банка и Euribor для заемщика сегодня составляет порядка 6%, из которых почти 2% - это маржа банка. «Для покупателя жилья стоимость денег за короткое время увеличилась почти в три раза. Во время предыдущего спада банки были готовы снизить свою маржу в четыре раза по сравнению с сегодняшней, то есть, до 0,5%, но за последний год никто не сделал серьезного шага в этом направлении», - говорит Мартин Вахтер, по словам которого, предлагаемая сегодня банком Luminor фиксированная ставка 4,99 процента на три года является максимально близким предложением, но его срок ограничен.
«Если кто-то берет в кредит на 25 лет 100 000 евро для покупки квартиры при процентной ставке 6%, он будет платить примерно на 60 евро в месяц больше, чем платил бы при ставке 5%. Сегодня для средней эстонской семьи это очень большая разница», - приводит Мартин Вахтер пример из реальной жизни и утверждает, что вместе со льготами, которые уже предлагают застройщики, рынок новых квартир таким образом, определенно, можно было бы стимулировать.
«Более активный рынок, в свою очередь, означает увеличение количества сделок, и поэтому, в конце концов, сами банки также могли бы выиграть от такого снижения стоимости денег на одну пятую», - считает Мартин Вахтер.