Как оживить рынок недвижимости: ключ к успеху в руках у банков

Общая стоимость маржи банка и Euribor для заемщика сегодня составляет порядка 6%, из которых почти 2% - это маржа банка. «Для покупателя жилья стоимость денег за короткое время увеличилась почти в три раза. Во время предыдущего спада банки были готовы снизить свою маржу в четыре раза по сравнению с сегодняшней, то есть, до 0,5%, но за последний год никто не сделал серьезного шага в этом направлении», - говорит Мартин Вахтер, по словам которого, предлагаемая сегодня банком Luminor фиксированная ставка 4,99 процента на три года является максимально близким предложением, но его срок ограничен.