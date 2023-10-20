В окрестностях Järve Keskus появится цельная городская среда

Владеющая центром Järve Keskus компания Silikaat Grupp планирует в течение 15 лет создать современное городское пространство под названием Järve City.
С этой целью организуется конкурс идей, целью которого является поиск эскизного решения для подготовки в течение следующего года детальной планировки, рассматривающей всю конкурсную территорию как единое целое, а также сбалансированным и устойчивым образом учитывающей при планировании городского пространства точки зрения и интересы всех сторон: застройщиков, местного самоуправления и общественности.
Размер конкурсной территории составляет 13,9 гектара и включает в себя 15 различных объектов недвижимости, расположенных между центрами Järve Keskus и Väike-Järve. Всего на территории запланировано 250 000 квадратных метров различных высотных зданий и площадей, включая расширение существующего торгового центра, создание различных предприятий питания, торговых площадей различного размера, гостиниц, конференц-центров, развлекательных, спортивных и оздоровительных центров, офисных и жилых помещений.
Территория разделена на два квартала: комплекс торгового центра Järve Keskus, появившийся на базе бывшего завода Silikaat, и зданий автомобильных центров, расположенных ниже рельефа площадей торгового центра. Абсолютная допустимая высота зданий в этом районе составляет 83 метра. Доля озеленения и общественного пространства должна составлять не менее 20% территории.
«Цель состоит в том, чтобы создать активное продуманное до уровня улиц городское пространство, которое рассматривает всю территорию как единое целое – обеспечивающее синергию и многофункциональность. Поскольку это центр притяжения, который уже посещают почти четыре миллиона человек в год, развитие района должно поддерживаться экологичным транспортом, например, в виде интегрированного железнодорожного сообщения, - отметил Роме Арумаа, исполнительный директор организующей конкурс идей фирмы Järve Kaubanduskeskus OÜ. - Мы считаем, что для реализации масштабного видения потребуется около 15 лет - от конкурса концепций до подготовки детальной планировки и поэтапного строительства».
На территории проекта действуют таллиннская генеральная планировка, генеральная планировка района Нымме, генеральная планировка района Кристийне и тематическая планировка «Расположение высотных зданий в Таллинне». В то же время действующих детальных планировок на территории проекта нет. Помимо центра Järve Keskus, на территории расположены в основном здания и сооружения, построенные в 1960-е годы, которые в настоящее время используются самым разным образом.
Организаторами конкурса идей являются AS Silikaat Grupp, Järve Kaubanduskeskus OÜ, AS Evore и R.R.Varad OÜ. Проводит конкурс идей AS Silikaat Grupp.
В качестве первого этапа реализации видения недавно был проведен масштабный ремонт торгового центра Järve Keskus, в который компания Silikaat Grupp инвестировала свыше четырех миллионов евро. Ежедневно центр посещают более 10 000 человек. Järve Keskus посещают 16% всех жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет и 27% жителей Таллинна или Харьюмаа. Уже сегодня Järve Keskus играет роль районного и общегородского центра.