В окрестностях Järve Keskus появится цельная городская среда

Организаторами конкурса идей являются AS Silikaat Grupp, Järve Kaubanduskeskus OÜ, AS Evore и R.R.Varad OÜ. Проводит конкурс идей AS Silikaat Grupp.

В качестве первого этапа реализации видения недавно был проведен масштабный ремонт торгового центра Järve Keskus, в который компания Silikaat Grupp инвестировала свыше четырех миллионов евро. Ежедневно центр посещают более 10 000 человек. Järve Keskus посещают 16% всех жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет и 27% жителей Таллинна или Харьюмаа. Уже сегодня Järve Keskus играет роль районного и общегородского центра.