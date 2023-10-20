В окрестностях Järve Keskus появится цельная городская среда

С этой целью организуется конкурс идей, целью которого является поиск эскизного решения для подготовки в течение следующего года детальной планировки, рассматривающей всю конкурсную территорию как единое целое, а также сбалансированным и устойчивым образом учитывающей при планировании городского пространства точки зрения и интересы всех сторон: застройщиков, местного самоуправления и общественности.

Размер конкурсной территории составляет 13,9 гектара и включает в себя 15 различных объектов недвижимости, расположенных между центрами Järve Keskus и Väike-Järve. Всего на территории запланировано 250 000 квадратных метров различных высотных зданий и площадей, включая расширение существующего торгового центра, создание различных предприятий питания, торговых площадей различного размера, гостиниц, конференц-центров, развлекательных, спортивных и оздоровительных центров, офисных и жилых помещений.

Территория разделена на два квартала: комплекс торгового центра Järve Keskus, появившийся на базе бывшего завода Silikaat, и зданий автомобильных центров, расположенных ниже рельефа площадей торгового центра. Абсолютная допустимая высота зданий в этом районе составляет 83 метра. Доля озеленения и общественного пространства должна составлять не менее 20% территории.