Жилищный кредит: выгоднее и проще вдвоем или в одиночку?

Эксперт подтверждает, что в условиях общего роста стоимости жизни люди, которые обратились за кредитом в одиночку, даже получили некоторое преимущество.

«Люди, обращающиеся за жилищным кредитом в одиночку - повседневное явление. Их профиль зачастую очень разный. Одни живут с кем-то вместе, но при этом хотят получить кредит только на себя. Другие живут в одиночку и хотят приобрести свое первое жилье», - говорит Ребане.

Хотя рост стоимости жизни сильно повлиял на способность людей получать кредиты, он также принес небольшое преимущество, которого раньше не было. Вследствие значительного роста стоимости жилья влияние наличия второго заемщика на максимальный объем заемных средств сегодня несколько меньше, чем до стремительного роста цен.

«Проще говоря, проживание в одиночку связано с меньшими расходами, а стоимость жизни для двух и более человек все равно выше, чем для одного человека», – поясняет Ребане.

Кроме того, подать заявку на получение жилищного кредита в одиночку проще тем, чей доход более чем достаточен для обслуживания кредита и может сильно отличаться от дохода соходатая. «Если на кредит претендуют два человека, а их доходы сильно отличаются, стоит подумать, имеет ли смысл привлекать еще одного человека».

Накопления – большое преимущество

По мнению Танеля Ребане, многое зависит от наличия и количества иждивенцев. Например, ситуация может сильно измениться, если у человека, подающего заявку на кредит в одиночку, есть два и более иждивенцев. Однако многое еще зависит от средств и потребностей конкретного заявителя.

«При самостоятельном обращении за кредитом на покупку жилья следует обязательно убедиться, что помимо собственного финансирования вы готовы оплатить и другие расходы, связанные с приобретением недвижимости», – советует Ребане. По мнению эксперта, преимущество имеют те, у кого есть подтвержденная история накоплений, поскольку это свидетельствует о том, что они бережливы и могут обслуживать кредит.