В Эстонии хотят в три раза поднять плату за использование дорог грузовиками

Рийгикогу принял в первом чтении изменения к Закону о дорожном движении и Закону о дорожном транспорте, которые, в частности, предусматривают трехкратное повышение платы за пользование дорогами для старых грузовых автомобилей. Мнение Союза международных автоперевозчиков не учли, сообщают «Деловые ведомости».