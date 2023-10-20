В Эстонии хотят в три раза поднять плату за использование дорог грузовиками

Рийгикогу принял в первом чтении изменения к Закону о дорожном движении и Закону о дорожном транспорте, которые, в частности, предусматривают трехкратное повышение платы за пользование дорогами для старых грузовых автомобилей. Мнение Союза международных автоперевозчиков не учли, сообщают «Деловые ведомости».
Изменения должны вступить в силу с 2026 года.
Союз международных автоперевозчиков (ERAA) предлагал не повышать плату для грузовых автомобилей стандарта Euro VI, однако к организации не прислушались.
Согласно изменениям, дорожный сбор с грузовых автомобилей будет составлять от 4 до 40 евро вместо нынешних 9-12 евро, то есть годовая плата за пользование дорогами увеличится с нынешних 500-1300 евро до 200-2000 евро.
Читайте подробнее на dv.ee.