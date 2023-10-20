Китай и Россия против Запада. Как председатель Си сошелся с Путиным на Шелковом пути

А с началом войны против Украины их альянс только укрепился, не в последнюю очередь потому, что роли в нем окончательно распределены. Путин — младший партнер в тандеме.

Российский президент обычно не расшаркивается и за словом в карман не лезет, но в адрес Си ничего кроме лести себе не позволяет.

«У наших китайских друзей, у Китая под вашим руководством, у вас это получается. Мы очень рады за вас», — хвалил Путин достижения программы «Один пояс» на встрече с Си в Пекине на этой неделе.

Путин открывает нефтепровод Россия-Китай в 2010 году Фото: AFP

Россия и раньше была слабее Китая, а теперь полностью зависит от него, порвав связи с Западом. Тем крепче союз с Пекином, отмечает профессор калифорнийского Claremont McKenna College Миньсинь Пей.

«Война в Украине ухудшила положение и России, и Китая, и теперь они нуждаются друг в друге даже больше, чем раньше. Издержки Китая от дружбы с Россией пока перевешивают выгоды, но Си еще не готов отказаться от поддержки Путина», — уверен он.

«Новая стратегия Китая — удержать Россию в игре как можно дольше. Чем слабее Россия, тем больше у Китая причин поддерживать ее. В альтернативном сценарии Китай в одиночку противостоит США и их союзникам. Си готов на все, чтобы избежать такого развития событий», — пишет Пей в колонке для Bloomberg.