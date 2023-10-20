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Предсказатель погоды: когда по-настоящему похолодает и какой будет зима

Александра Саарнийт
, журналист
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Жителей Раквере утром удивил внушительный белый ковер.
Жителей Раквере утром удивил внушительный белый ковер. Фото: Marianne Loorents

Белое покрывало снега в четверг покрыло землю во многих частях Эстонии, но, по словам опытного предсказателя погоды и натуралиста, до зимы еще далеко.

Как написал вчера в соцсети синоптик Кайро Кийтсак, первый снежный покров все-таки вызывает удивление и волнение. Однако, по словам наблюдателя за природой Арво Сайдла, снег не продержится долго, а зима и подавно еще не пришла, просто погода фокусничает: «Надо дождаться бабьего лета, и тогда уже посмотрим, что будет дальше. Я предполагаю, что через несколько дней выглянет солнце и потеплеет, градусов до 10–12 выше нуля точно».

Сайдла рассказал, что приметы природы дают ему представление о том, что осень продлится долго. Например, трясогузки еще не улетели на зимовку, лебеди не ушли в поля, а гуси стоят на месте, поэтому снег не может покрыть землю окончательно.

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