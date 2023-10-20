Предсказатель погоды: когда по-настоящему похолодает и какой будет зима

Как написал вчера в соцсети синоптик Кайро Кийтсак, первый снежный покров все-таки вызывает удивление и волнение. Однако, по словам наблюдателя за природой Арво Сайдла, снег не продержится долго, а зима и подавно еще не пришла, просто погода фокусничает: «Надо дождаться бабьего лета, и тогда уже посмотрим, что будет дальше. Я предполагаю, что через несколько дней выглянет солнце и потеплеет, градусов до 10–12 выше нуля точно».