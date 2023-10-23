МНЕНИЕ ⟩ Горючий сланец – ключ к топливной самодостаточности Эстонии?

И Государственный суд совершенно прав, если при выдаче разрешения на это строительство не были учтены все важные экологические последствия, в том числе и для птичьего ареала Пухату, который находится на особом контроле. Сомнений быть не может, наших птичек, естественно, жалко, и беречь их необходимо. Но при этом нельзя забывать и о суровых реалиях жизни.

Поговорим за энергобезопасность

На конгрессе Партии реформ в июне 2022 года генсек партии Тимо Суслов в своем выступлении особо подчеркнул, что после начала войны в Украине Эстония находится в совершенно новой обстановке, где «энергетическая безопасность приобрела новое значение». Все происходящее с тех пор лишь подтверждает сказанное. В нашей новой реальности вопросы энергообеспечения страны, достатка газа, нефтепродуктов и электроэнергии стали как никогда актуальными.

Монтаж реактора - «сердца» нового завода Enefit, июнь 2022 года. Фото: Александр Мясоедов

Наивно надеяться, что в условиях критического дефицита энергоносителей дружественные соседи нам сильно помогут в ущерб собственным интересам безопасности. Может, и помогут, однако только если у самих всего будет в достатке. Но надо понимать, что каждое государство обязано в первую очередь само заботиться о собственном благополучии собственных граждан. И это вполне правильно. Тут можно вспомнить про финско-эстонскую коллизию с терминалом для сжиженного газа.

У нас есть свой газ