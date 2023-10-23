Государственный суд в середине октября аннулировал разрешение, выданное компании Enefit Power на строительство завода по производству сланцевого масла, поскольку при выдаче разрешения в оценке воздействия на окружающую среду были допущены ошибки. Кто-то приветствует это решение, кого-то оно огорчает, но при этом почему-то мало кто обращает внимание на то, как оно влияет на обеспечение энергетической безопасности Эстонии, пишет журналист Александр Мясоедов.
МНЕНИЕ ⟩ Горючий сланец – ключ к топливной самодостаточности Эстонии?
В большом информационном шуме, поднявшемся по поводу отмены Государственным судом разрешения на строительство в Ида-Вирумаа нового завода по производству сланцевого масла, выданного ранее компании Enefit Power, есть самые разные мотивы, аргументы за и против, эмоциональные причитания и сухие факты. Но отсутствует один жизненно важный аспект.
Экологи не спят
Кто-то горько сетует о потере рабочих мест, кто-то радуется тому, что третья власть строго стоит на страже матери-природы. А кто-то сомневается в экономической целесообразности затеянной стройки, стоимость которой уже выросла с 320 млн до 350 млн евро. Нет сомнения, что все это очень важно и нужно для объективного анализа ситуации.
Но вот только почему-то как-то слабо звучит еще одна очень важная для нашего государства тема. По моему мнению, в горячей полемике вокруг нового завода сланцевого масла просто необходимо как можно детальнее и профессиональнее обсудить и его роль в общей энергетической безопасности Эстонии.
Автор этой статьи искренне рад большому развитию демократии в нашей стране. Ведь благодаря этому молодые люди из экологического некоммерческого объединения MTÜ Loodusvõlu, пусть и вряд ли в силу возраста обладающие академическими познаниями в экономике, финансах и государственном управлении, тем не менее, смогли добиться остановки строительства мощного завода, способного увеличить годовой объем производства жидкого топлива из сланца вкупе с отходами резины и пластика на заводах Аувере до более чем 700 000 тонн.
И Государственный суд совершенно прав, если при выдаче разрешения на это строительство не были учтены все важные экологические последствия, в том числе и для птичьего ареала Пухату, который находится на особом контроле. Сомнений быть не может, наших птичек, естественно, жалко, и беречь их необходимо. Но при этом нельзя забывать и о суровых реалиях жизни.
Поговорим за энергобезопасность
На конгрессе Партии реформ в июне 2022 года генсек партии Тимо Суслов в своем выступлении особо подчеркнул, что после начала войны в Украине Эстония находится в совершенно новой обстановке, где «энергетическая безопасность приобрела новое значение». Все происходящее с тех пор лишь подтверждает сказанное. В нашей новой реальности вопросы энергообеспечения страны, достатка газа, нефтепродуктов и электроэнергии стали как никогда актуальными.
Наивно надеяться, что в условиях критического дефицита энергоносителей дружественные соседи нам сильно помогут в ущерб собственным интересам безопасности. Может, и помогут, однако только если у самих всего будет в достатке. Но надо понимать, что каждое государство обязано в первую очередь само заботиться о собственном благополучии собственных граждан. И это вполне правильно. Тут можно вспомнить про финско-эстонскую коллизию с терминалом для сжиженного газа.
У нас есть свой газ
Но в Эстонии есть возможность обеспечения собственной энергобезопасности. Начнем с газа. Повреждение нитки газопровода между Эстонией и Финляндией уже вызвало рост стоимости природного газа, несмотря на успокоительные заверения. И это показательный пример уязвимости страны от доставляемых извне энергоресурсов.
Из открытых источников известно, что Эстония потребляла в 2021 году примерно 476 млн кубометров природного газа в год. Правительством было запланировано снижение потребления до 381 млн кубометров природного газа в год. Но это все равно много, поскольку нужда Эстонии в «голубом топливе» все равно остается очень большой.
В то же самое время Эстония обладает ресурсами, позволяющими уже сейчас производить собственное газообразное топливо в количестве, покрывающем до 70% ее потребности, а в перспективе - и до 100%. Речь идет о существующих и строящихся эстонских производственных мощностях по выделению из горючего сланца жидких и газообразных продуктов пиролиза.
По информации специалиста Александра Кайдалова, который стоял с коллегами у истоков промышленного развития установок с твердым теплоносителем в Эстонии, только заводы Enefit производят суммарно около 149 млн кубометров топливного газа в год. С вводом в эксплуатацию нового завода Enefit 280 (строительство которого сейчас остановлено), добавилось бы еще около 79 млн кубометров газа, и это уже около 69% от заявленного выше плана потребления.
А в Эстонии есть еще частные предприятия, которые занимаются переработкой горючего сланца теми же методами, но в других аппаратах, и производят они аналогичный топливный газ. Так что суммарно сланцевый газ мог бы покрыть промышленную потребность Эстонии в газообразном топливе. К великому сожалению, сегодня почти весь производимый в Эстонии газ из сланца сжигается в топках там же, где и производится.
Свой собственный бензин
Любой специалист по термической сланцепереработке без колебаний скажет вам, что использование сланцевого масла в качестве топлива (в том числе и вместо твердого сланца для получения электроэнергии) намного экологичнее из-за гораздо более низкого количества вредных выбросов. Добавлю, что примером еще одного очень значимого аспекта защиты окружающей среды руководство Enefit Power называет возможность добавления к горючему сланцу, перерабатываемому на установках Enefit 280, многотонных, сложных в утилизации загрязнителей природы - автомобильных шин и пластиковых отходов. А в результате выходит жидкое нефтеподобное масло. Из него сегодня на установках Enefit получают 10-12% сланцевого бензина от всего объема жидких продуктов.
Этот бензин перед использованием в автомобилях необходимо очищать на специальном заводе рафинирования. Такой завод планировалось построить в Эстонии, но объединенными усилиями экологов и политиков эта идея, что называется, «зарублена на корню». И эстонские производители продают наш сырой сланцевый бензин за рубеж, например, в Польшу и Литву, где вполне себе работают заводы по рафинированию. Кстати, как и автомобильный бензин, на этих заводах можно сделать и дизельное топливо для автомобилей. Разумеется, соблюдая необходимые экологические условия.
Будь такой завод у нас в Эстонии, из получаемого сланцевого масла можно было бы производить до 200 000 тонн собственного автомобильного бензина и «дизеля». Свой газ, свое жидкое топливо - разве это не реальная энергобезопасность страны?
Но нужны ли кому-то в Эстонии сегодня все эти «можно было бы»? Учитывая хотя бы то, что события в Газе уже грозят мировым ростом цен на нефть, а Эстония пока еще не перешла полностью на электромобили или водородный транспорт. Будем надеяться на добрых друзей да на «спасительное» повышение налогов?