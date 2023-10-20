В Британии запретили демонстрацию флагов Израиля и Палестины на матчах девятого тура АПЛ

С 21 по 23 октября пройдут матчи девятого тура английской Премьер-лиги. Сообщается, что на матчах будет запрещена демонстрация флагов Израиля и Палестины.
Такое решение принято в связи с тем, что организаторы хотят избежать любых инцидентов, связанных с военным конфликтом между Израилем и пПлестиной. Каждый из матчей девятого тура начнется с минуты молчания в память о погибших, а игроки будут носить траурные повязки.
Напомним, утром 7 октября боевики палестинского исламского палестинского движения ХАМАС приступили к неожиданной и масштабной атаке на Израиль. Бывший руководитель Моссада Эфраим Халеви заявил, что у Израиля не было никаких предупреждений о нападении террористов. По его словам, для всей страны «война стала полной неожиданностью».