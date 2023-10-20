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В Британии запретили демонстрацию флагов Израиля и Палестины на матчах девятого тура АПЛ

rus.postimees.ee
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На матчах девятого тура АПЛ будет запрещена демонстрация флагов Израиля и Палестины.
На матчах девятого тура АПЛ будет запрещена демонстрация флагов Израиля и Палестины. Фото: IMAGO/Stringer

С 21 по 23 октября пройдут матчи девятого тура английской Премьер-лиги. Сообщается, что на матчах будет запрещена демонстрация флагов Израиля и Палестины.

Такое решение принято в связи с тем, что организаторы хотят избежать любых инцидентов, связанных с военным конфликтом между Израилем и пПлестиной. Каждый из матчей девятого тура начнется с минуты молчания в память о погибших, а игроки будут носить траурные повязки.

Напомним, утром 7 октября боевики палестинского исламского палестинского движения ХАМАС приступили к неожиданной и масштабной атаке на Израиль. Бывший руководитель Моссада Эфраим Халеви заявил, что у Израиля не было никаких предупреждений о нападении террористов. По его словам, для всей страны «война стала полной неожиданностью».

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