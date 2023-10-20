В Британии запретили демонстрацию флагов Израиля и Палестины на матчах девятого тура АПЛ

Такое решение принято в связи с тем, что организаторы хотят избежать любых инцидентов, связанных с военным конфликтом между Израилем и пПлестиной. Каждый из матчей девятого тура начнется с минуты молчания в память о погибших, а игроки будут носить траурные повязки.