В Ласнамяэ пройдет сбор опасных отходов и пригодных для повторного использования вещей

«Это очень удобный способ безопасно и без лишних хлопот избавиться от опасных отходов, а также сдать вещи, которые уже не используются в доме, но находятся в достаточно хорошем состоянии, чтобы обрести нового хозяина», – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что цель города - предоставить жителям возможность сдавать различные виды отходов как можно ближе к дому, и на данный момент это хорошо работает.