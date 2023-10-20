Жители Вяэна-Йыэсуу собирают подписи против строительства шахты

Авторы петиции выражают свое несогласие с созданием шахты в лесах вокруг Вяэна-Йыэсуу и деревни Нааге, а также с геологическими исследованиями в этом районе.

«Компания Rapla Sokkel Karjäärid OÜ приступила к подготовке строительства шахты в лесах недалеко от пляжа Вяэна-Йыэсуу. Хотя волостная управа Харку единогласно отклонила заявку компании на проведение подготовительных исследований для строительства шахты, компания подала иск против волости в суд с целью получить разрешение, необходимое для подготовки шахты, в обход возражений волостной управы и местных жителей», - пишут инициаторы петиции.

К полудню пятницы петиция собрала почти шестьсот подписей.