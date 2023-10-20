В Кохтла-Ярве в пожаре пострадал человек

В многоквартирном доме в Кохтла-Ярве в четверг вечером произошел пожар, в результате которого пострадал человек, а эвакуировать спасателям пришлось нескольких жильцов дома.
В 21:52 в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Пуру в Ахтме мужчина сломал газовую плиту, его рубашка загорелась, ощущается и запах газа. Затем поступило сообщение о задымлении на лестничной клетке, сообщила в пятницу пресс-служба Идаского спасательного центра.
К моменту прибытия спасателей в одной из комнат квартиры на четвертом этаже начался пожар. Газовый кран в доме перекрыли. Спасатели эвакуировали с пятого этажа шестерых взрослых и троих детей, здоровье одного человека проверили медики скорой помощи.
К 22:17 пожар локализовали, спасательные мероприятия завершились в 23:20. В горевшей квартире нашли мертвого кота.