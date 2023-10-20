В Кохтла-Ярве в пожаре пострадал человек

В 21:52 в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме на улице Пуру в Ахтме мужчина сломал газовую плиту, его рубашка загорелась, ощущается и запах газа. Затем поступило сообщение о задымлении на лестничной клетке, сообщила в пятницу пресс-служба Идаского спасательного центра.