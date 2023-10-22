Пережило советскую оккупацию, но вынуждено закрыться сейчас: история генконсульства Эстонии в Нью-Йорке

Дипломатический рекордсмен

Государственный департамент продолжал признавать консульство в Нью-Йорке в качестве официальной дипломатической миссии, как и его сотрудников. В 1950-х эстонская община в Нью-Йорке предпринимала различные действия для повышения осведомленности американского политического класса о ситуации в странах Балтии. Эта работа была успешной: с заявлениями в поддержку Эстонии, Латвии и Литвы выступали как Сенат, так и президент Трумэн. Активная деятельность также велась в рамках основанной в октябре 1945 г. ООН. После смерти своего предшественника в 1965 г. генеральным консулом стал Яаксон.

Яаксон не просто оставался церемониальной фигурой, но и продолжал активное сотрудничество с местной диаспорой, работал с американскими властями и другими дипломатами. При его участии в 1972 г. в канадском Торонто впервые организовали Всемирные дни эстонской культуры ESTO, ставшие традиционным и важнейшим для зарубежной эстонской диаспоры мероприятием. В 1969 г. к Яаксону обратились со специфической просьбой из НАСА.

Представители 73 стран получили возможность отправить свои сообщения неизвестному адресату, которые американские астронавты доставили на луну на борту «Аполлона-11». Послания доброй воли были записаны на крохотный диск размером с монетку, который был оставлен на поверхности небесного тела вместе с американским флагом и другими символическими артефактами.

Консул Эрнст Яаксон, первая леди Нэнси Рейган и президент Рональд Рейган на приеме в Белом доме. Национальный архив, 1984 г. Фото: Национальный архив Эстонии

Консульство под руководством Яаксона продолжало выдавать паспорта, которые признавали в США и некоторых других странах. Сам он за свою карьеру успел встретиться с семью американскими президентами. Хотя в 1980-х Яаксон обладал самым продолжительным дипломатическим стажем, он все-таки не был полноценным председателем дипломатического корпуса – вероятно, причиной тому и ранг генерального консула, и непризнание частью стран независимой Эстонии. Когда будущий президент Леннарт Мери оказался в 1980 г. в Нью-Йорке, он поднялся на 14-й этаж Рокфеллер-центра и долго смотрел в молчании на черную дверь консульства, открыть которую и потревожить Яаксона он так и не осмелился. Они познакомятся несколько лет спустя, когда Мери станет министром иностранных дел еще не полностью восстановившей независимость Эстонии.

После восстановления независимости, правительство Эстонии произвело Яаксона в ранг посла в США и при ООН. 25 ноября 1991 г. он вручил верительные грамоты президенту Джорджу Бушу-старшему. Два года спустя послом Эстонии в Америке стал Тоомас Хендрик-Ильвес, а Яаксон продолжил работу в консульстве в Нью-Йорке. Современники вспоминают, что кабинет Яаксона был своеобразной машиной времени: старая мебель и другие предметы обстановки всячески напоминали Эстонию 1930-х. Символ эстонской государственности и юридической преемственности, Эрнст Рудольф Яаксон скончался в Нью-Йорке 1998 г. в возрасте 93 лет, 79 из которых он провел на дипломатической службе.