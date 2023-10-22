Совсем скоро прекратит работу генеральное консульство Эстонии в Нью-Йорке. Отметившее недавно столетие со дня основания дипломатическое представительство продолжало работу и весь период советской оккупации, однако парадоксальным образом вынуждено закрыть свои двери в наши дни.
Пережило советскую оккупацию, но вынуждено закрыться сейчас: история генконсульства Эстонии в Нью-Йорке
В конце сентября министр иностранных дел Маргус Цахкна объявил о сокращениях в своем ведомстве: в общей сложности МИД сократит 45 рабочих мест и летом следующего года закроет два представительства Эстонии за рубежом – консульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско. И если консульство в одном из крупнейших городов западного побережья Соединенных Штатов в нынешнем виде проработало пять неполных лет, то история представительства в Нью-Йорке охватывает куда более солидный период.
Эстонская Республика и Соединенные Штаты Америки установили дипломатические отношения 28 июля 1922 года. Однако американские дипломаты впервые постоянно обосновались в Таллинне задолго до этого. В тогдашнем Ревеле – одном из главных портовых городов Российской империи – американское консульство появилось уже в 1857 году. В его задачи входила поддержка американских моряков, суда которых регулярно ходили по Балтике. С появлением железной дороги консульство перевели в Петербург и дипломатический вопрос отпал до 1918 года.
Неформальные отношения
Признание независимости Эстонии и других стран Балтии со стороны США заняло несколько лет и было сопряжено с большой осторожностью со стороны американцев. Страны Балтии явно не были самым приоритетным направлением для Америки в охваченной революциями и Первой мировой войной Европе. Наиболее важным элементом американского присутствия в Восточной Европе в первой четверти XX века стало оказание гуманитарной помощи: США поставляли в страны с нарушенной торговлей производством продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи на миллионы долларов, а на местах ее распределяли сотрудники Красного креста и других благотворительных организаций. Продовольствие Эстония получала от США и в ходе Освободительной войны 1918-1920 гг. Сложившийся в результате немаленький долг так и не был полностью выплачен в последующие десятилетия. Например, в 1926 г. сумма долга составляла 14 миллионов долларов и значительно обременяла госбюджет (тогда это была более заметная сумма, нежели сейчас: в наши дни это порядка 240 миллионов с учетом инфляции).
До официального признания США Эстонии в Америке с переменным успехом запускались и прекращали деятельность разные полу- или даже совсем неофициальные представительства. Иногда консулами молодой республики себя провозглашали эмигрировавшие в Штаты эстонцы. Особенно характерна история человека по имени Яан Сибуль, который сумел обрести определенную известность под именем Иван Народный.
Простой сын крестьянина из Южной Эстонии, Сибуль попал в тюрьму за печать фальшивых денег, перебрался из России в Берлин, после чего сходится с большевиками и в 1906 г. становится лидером социал-демократов в Нарве, откуда он уезжает в Штаты. Там талантливый аферист быстро освоился, выучил язык, стал писать фантастические романы, подавать себя как жертву политического преследования в царской России и выступать в качестве представителя несуществующих Соединенных Штатов России, куда якобы входила и Эстония. А уже в 1918 г. Народный стал публиковать в американских изданиях статьи как Esthonian Diplomat (sic). Хотя эта самодеятельность привлекала внимание к Эстонии, официальное правительство не было в восторге от непредсказуемого Народного. Вскоре формальные контакты с ним прекратились.
Первым официальным представителем Эстонии в США стал Николай Кёстнер. Представительство в Нью-Йорке открыли в октябре 1921 г., т. е. еще до признания Америкой эстонской независимости. Кёстнер и его преемник проработали недолго. В 1923 г. в Рийгикогу развернулась дискуссия об открытии полноценного посольства в Вашингтоне. Несмотря на бурную полемику (аргументы оппонентов преимущественно сводились к экономии и скромному потенциальному влиянию эстонских дипломатов на американский истеблишмент), посольство было открыто в тот же год. Послом стал Антс Пийп, в послужном списке которого есть также должности государственного старейшины, премьер-министра и министра иностранных дел. Посольство проработало недолго – его закрыли два года спустя. Естественно, в целях экономии.
Консульство без государства
После этого консульство Эстонии в Нью-Йорке стало единственным официальным представительством нашей страны во всем западном полушарии. В 1920-1930-х в других городах Америки, а также в Мексике и Эквадоре периодически открывались почетные консульства, призванные развивать экономические отношения. Однако их работа не отличалась особой результативностью. Все эти годы миссия в Нью-Йорке тоже не всегда получала должную поддержку из Таллинна: бюджеты и персонал иногда сокращали, приходилось менять офисы. Тем не менее, в 1937 г. консульство переехало на 14-й этаж престижного Рокфеллер-центра, где проработало следующие 60 лет.
Чуть раньше, в 1929 г. в США прибыл молодой дипломат Эрнст Яаксон, который начал службу в качестве посыльного в посольстве Эстонии в Риге 14-летним подростком в 1919 г. Вскоре страна, на дипломатическую службу которой поступил Яаксон, прекратила существование. После переворота в июне 1940 г. к власти в Эстонии пришло коммунистическое правительство Йоханнеса Вареса-Барбаруса. Выборы были незаконными, в стране стояли десятки тысяч советских солдат, а народ Эстонии постигли массовые репрессии, сильнее всего ударившие по представителям политической верхушки и армии. 6 августа 1940 г. Верховный Совет «принял» Эстонскую ССР в «дружную семью народов». Тем же летом Яаксону, его начальнику генеральному консулу Йоханнесу Кайву и их коллегам стали приходить указания немедленно вернуться в Таллинн. Эстонские дипломаты не подчинились этим требованиям и продолжили работу.
23 июля 1940 г. заместитель Государственного секретаря США Самнер Уэллес опубликовал декларацию, в которой Соединенные Штаты Америки осуждали оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом и отказывались признавать законность этих действий. В той или иной мере к США в политике непризнания присоединились многие другие западные страны. Таким образом, эстонские дипломаты продолжали работу за рубежом, несмотря на то что de facto их страна прекратила существование. Их деятельность включала два основных направления: лоббирование политики непризнания и помощь беженцам, которые эмигрировали из Эстонии в ходе Второй мировой войны. Правительство США позволило использовать для финансирования работы эстонского консульства золотой запас и денежные средства, хранившиеся в американских банках. До того, как соответствующее решение было принято, в оплате счетов за аренду помещений дипломатам помогли деньгами капитаны эстонских судов.
Дипломатический рекордсмен
Государственный департамент продолжал признавать консульство в Нью-Йорке в качестве официальной дипломатической миссии, как и его сотрудников. В 1950-х эстонская община в Нью-Йорке предпринимала различные действия для повышения осведомленности американского политического класса о ситуации в странах Балтии. Эта работа была успешной: с заявлениями в поддержку Эстонии, Латвии и Литвы выступали как Сенат, так и президент Трумэн. Активная деятельность также велась в рамках основанной в октябре 1945 г. ООН. После смерти своего предшественника в 1965 г. генеральным консулом стал Яаксон.
Яаксон не просто оставался церемониальной фигурой, но и продолжал активное сотрудничество с местной диаспорой, работал с американскими властями и другими дипломатами. При его участии в 1972 г. в канадском Торонто впервые организовали Всемирные дни эстонской культуры ESTO, ставшие традиционным и важнейшим для зарубежной эстонской диаспоры мероприятием. В 1969 г. к Яаксону обратились со специфической просьбой из НАСА.
Представители 73 стран получили возможность отправить свои сообщения неизвестному адресату, которые американские астронавты доставили на луну на борту «Аполлона-11». Послания доброй воли были записаны на крохотный диск размером с монетку, который был оставлен на поверхности небесного тела вместе с американским флагом и другими символическими артефактами.
Консульство под руководством Яаксона продолжало выдавать паспорта, которые признавали в США и некоторых других странах. Сам он за свою карьеру успел встретиться с семью американскими президентами. Хотя в 1980-х Яаксон обладал самым продолжительным дипломатическим стажем, он все-таки не был полноценным председателем дипломатического корпуса – вероятно, причиной тому и ранг генерального консула, и непризнание частью стран независимой Эстонии. Когда будущий президент Леннарт Мери оказался в 1980 г. в Нью-Йорке, он поднялся на 14-й этаж Рокфеллер-центра и долго смотрел в молчании на черную дверь консульства, открыть которую и потревожить Яаксона он так и не осмелился. Они познакомятся несколько лет спустя, когда Мери станет министром иностранных дел еще не полностью восстановившей независимость Эстонии.
После восстановления независимости, правительство Эстонии произвело Яаксона в ранг посла в США и при ООН. 25 ноября 1991 г. он вручил верительные грамоты президенту Джорджу Бушу-старшему. Два года спустя послом Эстонии в Америке стал Тоомас Хендрик-Ильвес, а Яаксон продолжил работу в консульстве в Нью-Йорке. Современники вспоминают, что кабинет Яаксона был своеобразной машиной времени: старая мебель и другие предметы обстановки всячески напоминали Эстонию 1930-х. Символ эстонской государственности и юридической преемственности, Эрнст Рудольф Яаксон скончался в Нью-Йорке 1998 г. в возрасте 93 лет, 79 из которых он провел на дипломатической службе.