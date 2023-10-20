Велогонщик из Эстонии занял первое место на этапе престижного велотура

На стартовавшем в китайском городе Яань 90-километровом этапе Tour of Tea Horse Road велогонщик из Эстонии Михкель Ряйм занял первое место.
Ряйм и еще трое участников гонки примерно на половине дистанции оторвались от основной группы. Трасса первого этапа была довольно ровной, но финиш располагался на склоне.
Ряйм показал там лучший результат и занял первое место со временем 1:58,51. Второе место досталось Николасу Марини (+0,01), а третье место – Александру Превару (+0,01), сообщает Союз велосипедистов Эстонии.
Хороший результат показал и другой эстонец, Глеб Карпенко, занявший девятое место. Он проиграл своему соотечественнику-победителю две минуты 59 секунд.