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Велогонщик из Эстонии занял первое место на этапе престижного велотура

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Михкель Ряйм празднует победу на этапе.
Михкель Ряйм празднует победу на этапе. Фото: Facebook @Eestijalgratturiteliit

На стартовавшем в китайском городе Яань 90-километровом этапе Tour of Tea Horse Road велогонщик из Эстонии Михкель Ряйм занял первое место.

Ряйм и еще трое участников гонки примерно на половине дистанции оторвались от основной группы. Трасса первого этапа была довольно ровной, но финиш располагался на склоне.

Ряйм показал там лучший результат и занял первое место со временем 1:58,51. Второе место досталось Николасу Марини (+0,01), а третье место – Александру Превару (+0,01), сообщает Союз велосипедистов Эстонии.

Хороший результат показал и другой эстонец, Глеб Карпенко, занявший девятое место. Он проиграл своему соотечественнику-победителю две минуты 59 секунд.

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