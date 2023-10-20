Репетиция перед «днем жестянщика»: как для водителей и оперативных служб прошел первый снежный день?

Еще неделю назад полиция рекомендовала водителям уже задуматься о смене резины на зимнюю.

«Выбирайте скорость, соответствующую дорожным условиям, и не совершайте опасных маневров. Если есть возможность, поставьте зимние шины сейчас. Перед установкой зимних шин убедитесь, что они не слишком старые или изношенные, и при необходимости проконсультируйтесь с шиномонтажником. Безопасность превыше всего, и нет смысла экономить на шинах», - сказал неделю назад BNS руководитель отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирса, пожелав водителям безопасных поездок.

Прислушались ли водители к призывам полиции, оценить сложно, но, по словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Елизаветы Белоус, вчерашний день для стражей порядка прошел без особых происшествий. Если снег и становился причиной ДТП, то это были страховые случаи, а инцидентов с пострадавшими, к счастью, не было.

Для спасателей, которым немало работы подкинули недавно бушевавшие в стране штормы, первый снежный день прошел очень спокойно.

«Хоть и снег шел, но сугробов не намело и для спасателей день был обычный», - сообщила советник отдела коммуникаций Спасательного департамента Дарья Денисова.

Никто в сугробах еще не застрял

Один из администраторов крупнейшего информационно-развлекательного автосообщества в Эстонии «EZ-дуны» Тимофей Кибизов также сказал Rus.Postimees, что вчерашний день и для участников группы скорее прошел спокойно.

«Снег как всегда выпал неожиданно, но участники по большей части отнеслись позитивно. Это был только намек, что пора переобувать своих железных коней с совсем летней резины. Уверен, что "день жестянщика" еще впереди, и тогда увидим, - говорит он. - Вчерашнее утро и день согруппники скорее радовались первому снегу. Но и фотографий, и видео ДТП за городом было немало. К счастью, снег быстро растаял, и никто в сугробах еще не застрял».

В группе среди участников очень развита взаимопомощь. По его словам, призывы о помощи пока были простые: прикурить ослабевший за лето аккумулятор или помочь решить какие-либо неприятности после неудачной замены резины.