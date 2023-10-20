Финская газовая компания: ремонтные работы Balticconnector закончатся не раньше апреля

По данным компании, ремонт Balticconnector задерживается как из-за сложных морских условий, так и из-за официального расследования. В то же время в Gasgrid подтвердили, что ситуация в газовой системе Финляндии стабильная и поставки газа обеспечены.

Премьер-министр Кая Каллас подтвердила то же самое относительно поставок газа в Эстонию.

Повреждение газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией в любом случае вызвано деятельностью человека, заявил министр обороны Ханно Певкур.

Расследование должно показать, был ли ущерб преднамеренным или это произошло случайно, но в пользу первого говорит тот факт, что у Elisa в ту же ночь сломался интернет-кабель, пишет Postimees.