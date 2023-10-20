Лучший гонщик Эстонии готовится к ралли Центральной Европы

Для того, чтобы выйти на предпоследний этап сезона в наилучшей форме, Тянак и Ярвеоя протестировали машину Ford Puma Rally1 команды M-Sport на залитых дождем дорогах Чехии. Кроме того, в субботу экипаж примет участие в гонке Herbst Rally в Австрии.

Серия чемпионата мира по ралли продолжится с 26 по 29 октября первым в истории ралли Центральной Европы, которое пройдет в трех странах. Торжественное начало гонки состоится в Праге, после чего в четверг в Чехии пройдут два коротких скоростных заезда.