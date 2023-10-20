Пт, 20.10.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Лучший гонщик Эстонии готовится к ралли Центральной Европы

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Отть Тянак и Мартин Ярвеоя.
Отть Тянак и Мартин Ярвеоя. Фото: M-Sport

Эстонский гонщик Отть Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя тренируются в Чехии, чтобы быть максимально подготовленными к ралли Центральной Европы, которое пройдет на следующей неделе.

Для того, чтобы выйти на предпоследний этап сезона в наилучшей форме, Тянак и Ярвеоя протестировали машину Ford Puma Rally1 команды M-Sport на залитых дождем дорогах Чехии. Кроме того, в субботу экипаж примет участие в гонке Herbst Rally в Австрии.

Серия чемпионата мира по ралли продолжится с 26 по 29 октября первым в истории ралли Центральной Европы, которое пройдет в трех странах. Торжественное начало гонки состоится в Праге, после чего в четверг в Чехии пройдут два коротких скоростных заезда.

В субботу и воскресенье гонки пройдут в Германии и Австрии, штаб соревнований находится в немецком Пассау. Общая длина этапа чемпионата мира составляет 311,79 км, самый длинный этап ралли — 28-километровый Мюльталь (Австрия).

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх