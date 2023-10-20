Лучший гонщик Эстонии готовится к ралли Центральной Европы

Эстонский гонщик Отть Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя тренируются в Чехии, чтобы быть максимально подготовленными к ралли Центральной Европы, которое пройдет на следующей неделе.
Для того, чтобы выйти на предпоследний этап сезона в наилучшей форме, Тянак и Ярвеоя протестировали машину Ford Puma Rally1 команды M-Sport на залитых дождем дорогах Чехии. Кроме того, в субботу экипаж примет участие в гонке Herbst Rally в Австрии.
Серия чемпионата мира по ралли продолжится с 26 по 29 октября первым в истории ралли Центральной Европы, которое пройдет в трех странах. Торжественное начало гонки состоится в Праге, после чего в четверг в Чехии пройдут два коротких скоростных заезда.
В субботу и воскресенье гонки пройдут в Германии и Австрии, штаб соревнований находится в немецком Пассау. Общая длина этапа чемпионата мира составляет 311,79 км, самый длинный этап ралли — 28-километровый Мюльталь (Австрия).
Today @MSportLtd is back in Czechia with @OttTanak behind the wheel od Puma Rally1 🚙💨— Čeští rallyoví srdcaři (@RallyoviSrdcari) October 19, 2023
🎥 Tadeas Husinecky@planetemarcus @RallyingUK@RallyeSport @rallyemag #CentralEuropeanRally #test pic.twitter.com/64YwebWabO