Eesti Gaas доставит в Финляндию дополнительное судно

«Рынок справится с возникшей вокруг Balticconnector ситуацией, а с помощью терминала в Инкоо можно покрыть объем потребления Финляндии - газа и танкеров в Америке и Европе достаточно, дополнительные поставки можно организовать достаточно быстро, а терминал в Инкоо уже и раньше работал в режиме повышенного спроса на газ», - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

«За последнюю неделю мы сделали важный шаг вперед - Gasgrid объявила о предполагаемом времени перезапуска Balticconnector, а терминал в Инкоо установит правила использования терминала на эту зиму. Компания Eesti Gaas, со своей стороны, готова продемонстрировать, что способна справиться с поставленной задачей в сложной ситуации и гарантировать клиентам поставки», - отметил Каасик.

В этом году компания Eesti Gaas утроила поставки LNG - вместо прошлогодних пяти судов компания доставляет в регион уже 17 партию LNG за год. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но вот уже почти полтора года это направление закрыто и произошел полномасштабный разворот на запад.

Природный газ теперь доставляют в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве, где его регазифицируют и подают в сеть, то есть в трубопровод. Импортируемый Eesti Gaas LNG имеет сертификаты происхождения - преимущественно газ поступает из США и Норвегии.

Работая на пяти рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше – Eesti Gaas в прошлом году стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии и Латвии.